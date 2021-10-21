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Результат от усиления карантина — когда стоит ждать изменений в Украине

21 октября 2021, 09:35 Людмила Грубнік
коронавірус
Источник: Depositphotos

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в ряде регионов ужесточают карантинные меры. Однако поможет ли это улучшить обстановку в стране, будет понятно лишь со временем.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал, когда стоит ждать результата.

— Результат от ужесточения ограничений в красной зоне мы увидим только через две-три недели, — уточнил Юрий Ганиченко.

Что касается вакцинации, то наблюдается больший интерес людей к прививкам. Это может быть связано с ростом заболеваемости и с тем, что они стали видеть, как болеют их знакомые.

— Вторая причина — это ограничения. Человек хочет свободно передвигаться, ходить на работу, в заведения или на мероприятия, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

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С июля прививку могут сделать все желающие старше 18 лет. Иммунизация в стране является бесплатной. Укол можно получить, обратившись в больницы и центры массовой вакцинации.

Источник
РБК-Украина
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , прогноз
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