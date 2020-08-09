Статистика коронавірусу в світі на 9 серпня свідчить про 19 637 506 хворих, за добу захворіло ще понад 300 тис. осіб.
Померло від ускладнень, викликаних Covid-19, 726 781 людина, за добу – понад 6 тисяч хворих.
Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 4 997 929;
- Бразилія – 3 012 412;
- Індія – 2 153 010;
- Росія – 880 563;
- Південна Африка – 553 188.
Країни-лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 162 423;
- Бразилія – 100 477;
- Мексика – 52 006;
- Велика Британія – 46 651;
- Індія – 43 379.
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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 34 місце – між Оманом і Домініканською Республікою.
Станом на 8 серпня в країні виявлено 79 750 випадків.
Карантин у світі
Європейський Союз оновив список країн, для яких можна відкрити кордони, однак Україна знову до нього не потрапила.
Польща у 20 повітах посилила карантинні обмеження.
З суботи у Норвегії почав діяти карантин для мандрівників з Чехії, Швейцарії та Франції.
Коронавірус 8 серпня
Для порівняння, 8 серпня коронавірус у світі за добу підтвердили ще у 117 тис. людей, а загалом станом на 8 серпня заразилися вже 19 305 111 жителів планети.
Водночас одужали 11 681 419 пацієнтів. Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 720 580 людей.