Статистика коронавірусу в світі на 9 серпня свідчить про 19 637 506 хворих, за добу захворіло ще понад 300 тис. осіб.

Померло від ускладнень, викликаних Covid-19, 726 781 людина, за добу – понад 6 тисяч хворих.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 997 929;

Бразилія – 3 012 412;

Індія – 2 153 010;

Росія – 880 563;

Південна Африка – 553 188.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

США – 162 423;

Бразилія – ​​100 477;

Мексика – 52 006;

Велика Британія – 46 651;

Індія – 43 379.

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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 34 місце – між Оманом і Домініканською Республікою.

Станом на 8 серпня в країні виявлено 79 750 випадків.

Карантин у світі

Європейський Союз оновив список країн, для яких можна відкрити кордони, однак Україна знову до нього не потрапила.

Польща у 20 повітах посилила карантинні обмеження.

З суботи у Норвегії почав діяти карантин для мандрівників з Чехії, Швейцарії та Франції.

Коронавірус 8 серпня

Для порівняння, 8 серпня коронавірус у світі за добу підтвердили ще у 117 тис. людей, а загалом станом на 8 серпня заразилися вже 19 305 111 жителів планети.

Водночас одужали 11 681 419 пацієнтів. Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 720 580 людей.