Станом на ранок 1 грудня у світі підтвердили 63 589 291 випадок коронавірусної інфекції, за добу кількість хворих зросла ще на понад 510 тис.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 473 920 інфікованих, за добу – 8 тис.
Водночас повністю подолати інфекцію вдалося 43 984 119 людям, тому наразі активних випадків у світі – 18 131 252.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 13 919 870;
- Індія – 9 463 254;
- Бразилія – 6 336 278;
- Росія – 2 295 654;
- Франція – 2 222 488.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 274 332;
- Бразилія – 173 165;
- Індія – 137 659;
- Мексика – 105 940;
- Велика Британія – 58 448.
За кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною.
Кількість нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією за тиждень зменшилася вперше з початку вересня. Цьому значно посприяло запровадження жорсткого карантину у низці країн Європи.
У ВООЗ вважають, що заходи, до яких вдалися у більшості країн Європи, допомогли знизити темпи захворюваності.
Коронавірус 30 листопада
Для порівняння, станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 63 070 279 випадків коронавірусу.
За весь період пандемії померли 1 465 095 пацієнтів, 43 544 373 особи одужали.