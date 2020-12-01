Станом на ранок 1 грудня у світі підтвердили 63 589 291 випадок коронавірусної інфекції, за добу кількість хворих зросла ще на понад 510 тис.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 473 920 інфікованих, за добу – 8 тис.

Водночас повністю подолати інфекцію вдалося 43 984 119 людям, тому наразі активних випадків у світі – 18 131 252.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 13 919 870;

Індія – 9 463 254;

Бразилія – 6 336 278;

Росія – 2 295 654;

Франція – 2 222 488.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 274 332;

Бразилія – 173 165;

Індія – 137 659;

Мексика – 105 940;

Велика Британія – 58 448.

За кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною.

Кількість нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією за тиждень зменшилася вперше з початку вересня. Цьому значно посприяло запровадження жорсткого карантину у низці країн Європи.

У ВООЗ вважають, що заходи, до яких вдалися у більшості країн Європи, допомогли знизити темпи захворюваності.

Коронавірус 30 листопада

Для порівняння, станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 63 070 279 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 465 095 пацієнтів, 43 544 373 особи одужали.