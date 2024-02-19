Співробітники Міністерства оборони України пояснили алгоритм дій отримання одноразової фінансової допомоги військовослужбовцями, які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво.

Право на допомогу

– Українські військові, які отримали довідку про встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, мають право на одноразову грошову допомогу, – ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, на одноразову грошову допомогу (ОГД) мають право військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання та мають довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якою встановлено інвалідність або відсоток втрати працездатності.

Зараз дивляться

Алгоритм дій

Тим, хто продовжує нести службу, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Після цього військова частина приймає документи та засвідчує їхні копії, надає висновок щодо можливості призначення ОГД, а потім надсилає до департаменту соціального забезпечення Міноборони.

Тим, хто звільнився із ЗСУ, потрібно звернутися до ТЦК і СП, де військовослужбовець перебуває на обліку. ТЦК і СП приймає документи і засвідчує їхні копії та надає висновок на можливість призначення одноразової грошової допомоги, який надсилається до департаменту соціального забезпечення Міноборони.

Які документи потрібні

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних. Однак для цього потрібно підготувати копії:

паспорта;

ідентифікаційного номера;

номера банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва);

постанови ВЛК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

виписки з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Для тих, хто звільнився зі ЗСУ, додатково подають виписку з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Військові в Україні можуть скористатися різними пільгами. Їм передбачено безоплатне лікування, знижки на комунальні послуги та безкоштовний проїзд у транспорті.