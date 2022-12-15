Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова видалили пухлину надниркової залози 20-річній пацієнтці за допомогою надточної лапароскопічної 3D-операції. Для цього знадобилося зробити лише три проколи та об’ємне зображення оперованої ділянки з 20-разовим збільшенням.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– 20-річна львів’янка Оксана звернулася зі скаргами на підвищення артеріального тиску, головний біль та слабкість. За результатами обстежень у неї виявили і гормональні порушення, – пишуть медики.

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За їхніми словами, після більш детальної комп’ютерної томографії жінці діагностували пухлину наднирника.

Повідомляється, що для видалення новоутворення з лівого наднирника команда медиків виконала три проколи, щоб ввести в ділянку втручання нове хірургічне обладнання з мінікамерою.

– Без перебільшення, це обладнання дає ідеальну візуалізацію, – розповідає завідувач хірургічного відділення лікарні Святого Луки Віталій Колодій.

За словами медиків, післяопераційний період пройшов без ускладнень і на другу добу після операції Оксана вже поїхала додому.

Зазначається, що такі лапароскопічні стійки – останнє покоління медичного обладнання для проведення малотравматичних втручань. Серед переваг – зображення з великою роздільною здатністю full HD, об’ємністю і реалістичністю картинки, що дає змогу хірургам проводити надточні втручання.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова