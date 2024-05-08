Молода бразилійка, яка страждала на менструальний біль, впала в кому після прийому ібупрофену.

Алергія на медикаменти

Намагаючись позбутися болю під час менструації, 31-річна Жаклін випила ібупрофен і відчула, що очі почали свербіти.

Woman left ‘burning from the inside out’ after taking ibuprofen for period pain https://t.co/teFxw9QYhn via @MetroUK — Ганна І. (@anni4ka2022) May 8, 2024

Однак її стан стрімко погіршувався: наступного дня вона погано бачила, в роті з’явилися кров’яні пухирі, які швидко розповсюдилися по всьому обличчю і тілу.

Жінка звернулася по медичну допомогу, і вже не пам’ятає, коли саме втратила свідомість.

Синдром Стівенса-Джонсона

Коли Жаклін прокинулася, виявилося, що вона провела 17 днів в комі.

– В мене все горіло всередині. Я не розуміла, що зі мною сталося. Тіло було забинтоване, очі майже нічого не бачили, в горлі була трубка, але я не відчувала болю, – пригадує жінка.

За словами лікарів, пацієнтка мала синдром Стівенса-Джонсона, тяжке імунокомплексне захворювання, причиною якого є реакція організму на ліки.

Без відповідної терапії такий стан загрожує життю. Наразі Жаклін проходить курс лікування та реабілітації, але досі має рубці від висипань на шкірі та серйозні ушкодження очей.

Джерело: Metro