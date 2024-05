Молода бразилійка, яка страждала на менструальний біль, впала в кому після прийому ібупрофену.

Намагаючись позбутися болю під час менструації, 31-річна Жаклін випила ібупрофен і відчула, що очі почали свербіти.

Woman left ‘burning from the inside out’ after taking ibuprofen for period pain https://t.co/teFxw9QYhn via @MetroUK

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 8, 2024