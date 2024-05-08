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Реакція на ліки: бразилійка з рідкісним синдромом Стівенса-Джонсона провела 17 днів в комі

8 Травня 2024, 17:57
Марина Мелехова редактор
таблетка, ліки, протизаплідні
Джерело: Unsplash

Молода бразилійка, яка страждала на менструальний біль, впала в кому після прийому ібупрофену.

Алергія на медикаменти

Намагаючись позбутися болю під час менструації, 31-річна Жаклін випила ібупрофен і відчула, що очі почали свербіти.

Однак її стан стрімко погіршувався: наступного дня вона погано бачила, в роті з’явилися кров’яні пухирі, які швидко розповсюдилися по всьому обличчю і тілу.

Жінка звернулася по медичну допомогу, і вже не пам’ятає, коли саме втратила свідомість.

Синдром Стівенса-Джонсона

Коли Жаклін прокинулася, виявилося, що вона провела 17 днів в комі.

– В мене все горіло всередині. Я не розуміла, що зі мною сталося. Тіло було забинтоване, очі майже нічого не бачили, в горлі була трубка, але я не відчувала болю, – пригадує жінка.

За словами лікарів, пацієнтка мала синдром Стівенса-Джонсона, тяжке імунокомплексне захворювання, причиною якого є реакція організму на ліки.

Без відповідної терапії такий стан загрожує життю. Наразі Жаклін проходить курс лікування та реабілітації, але досі має рубці від висипань на шкірі та серйозні ушкодження очей.

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Джерело: Metro

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Алергія Бразилія Ліки хвороби
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