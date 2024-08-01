Фахівці виявили, що покоління Х та міленіали мають значно вищий ризик розвитку 17 видів раку порівняно зі старшими поколіннями.

Захворюваність на рак у міленіалів

У дослідженні Американського онкологічного товариства аналізували дані про 23,5 млн видів раку та 7,3 млн смертей за період з 2000 до 2019 року.

З’ясувалося, що рівень захворюваності на 17 із 34 типів раку продовжує зростати у молодих поколінь.

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Було виявлено, що кількість випадків раку тонкої кишки, нирок та підшлункової залози була у два-три рази вищою у людей, які народилися на початку 90-х років, ніж у тих, хто народився наприкінці 50-х.

Чому так відбувається

Учені кажуть, що вони не мають чіткого пояснення, чому кількість випадків онкології зростає.

Однак відзначають, що 10 із 17 видів раку, які частішають серед молодих поколінь, пов’язані з ожирінням.

Джерело: EurekAlert