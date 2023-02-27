Незабаром настане весна, а там і літо. Саме в цей час багато людей починають турбуватися про свою фігуру і починають обмежувати себе в калоріях, щоби якнайшвидше позбутися зайвих кілограмів.
Та мотивація, яка спершу дуже сильна, поступово слабшає. Адже з часом в організмі включаються процеси, що відповідають за голод і безпеку. Організм починає гальмувати втрату ваги.
Дехто ж застосовує різні “прискорювачі” схуднення, як-то проносні, сечогінні препарати й засоби, інколи –трави, які не завжди корисні. Таким чином люди тільки шкодять здоров’ю.
– Я б рекомендував надійний і безпечний спосіб – здорова тарілка, – порадив лікар-дієтолог Олег Швець. – От тільки тарілку потрібно взяти меншого діаметру, аніж зазвичай.
Що стосується їжі, яку ми на ту тарілку маємо покласти, то дієтолог наголосив, що потрібно обмежити:
- продукти, які містять цукор;
- жирне м’ясо;
- смажені страви;
- напівфабрикати;
- оброблені продукти.
Олег Швець радить продукти, які допоможуть позбавитися зайвих кілограмів. Це яйця, бобові, всі види капусти, горіхи, авокадо.
На сніданок тим, хто прагне схуднути лікар радить їсти вівсянку.
А на десерт – ягоди.
– Ягоди містять багато клітковини. Одна чашка малини чи ожини дає вісім грамів клітковини. Ягоди можна додавати до різних страв, тієї ж вівсянку, наприклад, – радить експерт.
А ще Олег Швець зауважує, що потрібно набратися терпіння і не прагнути скидати 10 кг на тиждень. Це шкідливо. Налаштуйтеся на 500 г за місяць. Це оптимальна цифра, яка не зашкодить вам.
Замість напоїв із цукром дієтолог радить пити звичайну воду, а чай і каву – без молока.
– Не варто забувати і про фізичну активність. І перед тим, як розпочати шлях до гарної фігури, потрібно проконсультуватися з лікарем, – зазначає Швець.
За порадою до лікаря потрібно звернутися і тим, хто має хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, хвороби травної системи, захворювання легень і нирок.