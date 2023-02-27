Незабаром настане весна, а там і літо. Саме в цей час багато людей починають турбуватися про свою фігуру і починають обмежувати себе в калоріях, щоби якнайшвидше позбутися зайвих кілограмів.

Та мотивація, яка спершу дуже сильна, поступово слабшає. Адже з часом в організмі включаються процеси, що відповідають за голод і безпеку. Організм починає гальмувати втрату ваги.

Дехто ж застосовує різні “прискорювачі” схуднення, як-то проносні, сечогінні препарати й засоби, інколи –трави, які не завжди корисні. Таким чином люди тільки шкодять здоров’ю.

Зараз дивляться

– Я б рекомендував надійний і безпечний спосіб – здорова тарілка, – порадив лікар-дієтолог Олег Швець. – От тільки тарілку потрібно взяти меншого діаметру, аніж зазвичай.

Що стосується їжі, яку ми на ту тарілку маємо покласти, то дієтолог наголосив, що потрібно обмежити:

продукти, які містять цукор;

жирне м’ясо;

смажені страви;

напівфабрикати;

оброблені продукти.

Олег Швець радить продукти, які допоможуть позбавитися зайвих кілограмів. Це яйця, бобові, всі види капусти, горіхи, авокадо.

На сніданок тим, хто прагне схуднути лікар радить їсти вівсянку.

А на десерт – ягоди.

– Ягоди містять багато клітковини. Одна чашка малини чи ожини дає вісім грамів клітковини. Ягоди можна додавати до різних страв, тієї ж вівсянку, наприклад, – радить експерт.

А ще Олег Швець зауважує, що потрібно набратися терпіння і не прагнути скидати 10 кг на тиждень. Це шкідливо. Налаштуйтеся на 500 г за місяць. Це оптимальна цифра, яка не зашкодить вам.

Замість напоїв із цукром дієтолог радить пити звичайну воду, а чай і каву – без молока.

– Не варто забувати і про фізичну активність. І перед тим, як розпочати шлях до гарної фігури, потрібно проконсультуватися з лікарем, – зазначає Швець.

За порадою до лікаря потрібно звернутися і тим, хто має хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, хвороби травної системи, захворювання легень і нирок.