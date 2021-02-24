Швейцарія надасть привілеї для вакцинованих від коронавірусу

У Швейцарії розглядають запровадження певних винятків щодо карантинних обмежень для людей, які зробили вакцинацію від коронавірусу.

Така ініціатива виникла з метою заохочення до вакцинації.

У документі йдеться про запровадження привілеїв для вакцинованих людей, хоча для цього немає юридичного підґрунтя. Проте там не йдеться про обмеження доступу до лікування, але приватні клініки за бажанням потенційно зможуть вимагати довідку про вакцинацію.

Вакцинованим людям можуть дозволити вільно відвідувати ресторани, концерти та інші масові заходи. Водночас їм все одно доведеться носити захисні маски.

Винятки будуть для людей, які через алергічні реакції, вагітність або інші медичні протипоказання не можуть вакцинуватися. Щоб отримати привілеї, таким особам потрібно буде заздалегідь здати тест на коронавірус чи швидкий тест на місці.

Такі привілеї у Швейцарії будуть запроваджені лише після того, як вакцина буде доступною для більшості дорослого населення. За попередніми даними, це станеться у травні-червнів 2021 року.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

24 лютого у Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що пандемія коронавірусу може закінчитися уже через рік, на початку 2022 року.

На думку очільника Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, нині вірус краще вивчений, ніж у 2020 році. Він продовжить поширюватися у світі, проте потреби у жорстких карантинних обмеженнях уже не буде.

Джерело: Blick