12 мешканців Дніпропетровської області звернулися за меддопомогою з осередків сказу на минулому тижні, серед пацієнтів шестеро дітей. Всі отримують лікувально-профілактичну імунізацію.

Обмеження через поширення сказу

Фахівці вже організували протиепідемічні, медичні та протиепізоотичні заходи для запобігання поширенню хвороби.

У зв’язку зі спалахом сказу на території області, у місті Нікополь, введено карантинні заходи для запобігання поширенню хвороби.

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У місті заборонені усі виставки собак, а також тимчасово припинено вивезення тварин за його межі.

У Нікополі встановлено обов’язкову вакцинацію всіх домашніх тварин та посилено нагляд за тими, у кого є підозра на зараження.

Сказ: симптоми

Серед перших симптомів сказу: підвищення температури, біль, поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу.

Після прояву ознак сказу летальність майже неминуча, оскільки вірус викликає запалення центральної нервової системи.

Джерело: Дніпропетровський обласний ЦКПХ