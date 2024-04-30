12 мешканців Дніпропетровської області звернулися за меддопомогою з осередків сказу на минулому тижні, серед пацієнтів шестеро дітей. Всі отримують лікувально-профілактичну імунізацію.
Обмеження через поширення сказу
Фахівці вже організували протиепідемічні, медичні та протиепізоотичні заходи для запобігання поширенню хвороби.
У зв’язку зі спалахом сказу на території області, у місті Нікополь, введено карантинні заходи для запобігання поширенню хвороби.
У місті заборонені усі виставки собак, а також тимчасово припинено вивезення тварин за його межі.
У Нікополі встановлено обов’язкову вакцинацію всіх домашніх тварин та посилено нагляд за тими, у кого є підозра на зараження.
Сказ: симптоми
Серед перших симптомів сказу: підвищення температури, біль, поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу.
Після прояву ознак сказу летальність майже неминуча, оскільки вірус викликає запалення центральної нервової системи.
Джерело: Дніпропетровський обласний ЦКПХ