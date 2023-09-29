У Чернівцях на території лікарні швидкої допомоги у безпритульного кота, якого частенько тут бачили, помітили незвичайну поведінку. Тварина кидалася на перехожих, була агресивною, а невдовзі померла.

Спеціалісти надзвичайної протиепізоотичної інспекції після дослідження останків кота підтвердили, тварина хворіла на сказ.

Це надзвичайна і небезпечна ситуація будь-де, але на території медичного закладу вона вимагає особливих заходів.

Зараз дивляться

Відбулося позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій районній адміністрації.

Прийнято рішення оголосити карантин на 60 днів. У загрозливу зону, окрім медзакладу, потрапили ще три навколишні вулиці.

Члени комісії затвердили план ветеринарно-санітарних комплексних заходів з ліквідації вогнища небезпечного захворювання та недопущення його поширення.

Місцевих жителів поінформували і попросили негайно повідомляти до ветеринарних установ про усі випадки неприродної поведінки тварин.

Що робити, аби не захворіти на сказ, якщо покусала тварина – читайте тут.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області