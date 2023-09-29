В Черновцах на территории больницы скорой помощи у бездомного кота, которого частенько здесь видели, заметили необычное поведение. Животное бросалось на прохожих, было агрессивным, а вскоре умерло.

Специалисты чрезвычайной противоэпизоотической инспекции после исследования останков кота подтвердили, животное болело бешенством.

Это чрезвычайная и опасная ситуация где угодно, но на территории медицинского учреждения она требует особых мер.

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Состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черновицкой районной администрации.

Принято решение объявить карантин на 60 дней. В угрожающую зону, кроме медучреждения, попали еще три окрестные улицы.

Члены комиссии утвердили план ветеринарно-санитарных комплексных мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания и недопущения его распространения.

Местных жителей проинформировали и попросили немедленно сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях неестественного поведения животных.

Что делать, чтобы не заболеть бешенством, если покусало животное — читайте здесь.

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області