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Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 362 нових випадки

16 Вересня, 08:19 Людмила Грубнік
врач
Джерело: Depositphotos

Станом на ранок 16 вересня 2021 року у Києві зафіксовано 362 нових випадки захворювання на коронавірус.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Джерело
КМДА
Теги
КМДА , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , статистика
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