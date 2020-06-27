В Україні незабаром може статися значний стрибок кількості хворих на коронавірус.

Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом.

– Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні.

За словами Степанова, основна причина такого – нехтування правилами карантину. Зокрема, це стосується понаднормового перевезення людей у громадському транспорті, нехтування засобами індивідуального захисту та недотримання соціальної дистанції.

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Очільник МОЗ наголосив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих.

Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме.

Станом на ранок 27 червня коронавірус в Україні виявили у 42 065 людей, нових випадків за добу – 948.

За добу померло 24 людини, всього – 1 110 осіб. Водночас вилікувалися 402 українці. Всього хворобу подолали 18 701 пацієнт.