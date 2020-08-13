На коронавірус у Чернівецькій області за добу захворіли ще 130 людей. Це антирекорд для регіону.

Загальна кількість інфікованих становить 7 110. Водночас за добу 42 пацієнти одужали від коронавірусу. Загалом побороти Covid-19 змогли 5 354 хворих.

– Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Вперше кількість зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшла далеко за сотню, – заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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Він також нагадав, що епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени. Однак припустив, що місцеві жителі безвідповідальною поведінкою наблизили цей час.

Коровірус в Україні 12 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 12 серпня також свідчить про високий рівень захворюваності. За добу захворіли 1 433 людини, загальна кількість інфікованих – 84 548.

За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 пацієнтів, не змогли побороти хворобу 1 970 хворих.