В Україні розпочато впровадження лікування наркозалежних пацієнтів замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) новітньою формою бупренорфіну – препаратом Buvidal.

Препарат має лікарську форму розчину для ін’єкцій, що містить діючу речовину бупренорфіну пролонгованої дії. Тепер пацієнт повинен робити лише одну ін’єкцію на місяць замість щоденного прийому таблетованих препаратів.

Експерти Центру громадського здоров’я відзначають, що препарат має переваги як для стабільних пацієнтів, так і для тих, кому ще складно управляти щоденним прийомом лікарських засобів.

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Підтвердженням цьому є дослідження, де Buvidal порівнювали з сублінгвальними таблетками, що містять бупренорфін і налоксон, блокуючий ефекти опіоїдів, зокрема при передозуванні.

Результати показали, що пацієнти, які отримували Buvidal, частіше утримувалися від вживання наркотичних речовин порівняно з пацієнтами, які приймали таблетки.

Лікар сайту ЗПТ в Німеччині зазначила, що серед її пацієнтів тільки троє отримують лікування. Це пов’язано з тим, що не будь-яка страховка покриває таку терапію: вартість одного місячного дозування становить близько €200 євро. В Україні це лікування — безкоштовно.

Протягом 2023 року планується впровадження лікування із застосуванням нового препарату в 11 закладах 10 областей.

Buvidal вже отримали Вінницька, Волинська, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Сумська та Полтавська області. До кінця лютого також препарат буде доставлений в Закарпатську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Саме в цих регіонах заклади охорони здоров’я висловили зацікавленість у впровадженні Buvidal для лікування ЗПТ.