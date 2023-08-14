Львівські лікарі повернули до життя 22-річного воїна з Ірпеня, що переніс три інсульти, зупинку дихання і ампутацію руки.

Георгій Раскалей родом з Ірпеня, що на Київщині. Пішов захищати країну 19-річним юнаком, ще до початку повномасштабної війни, яку зустрів на Донецькому напрямку. .

Важке поранення отримав під Бахмутом у травні цього року. Ворожа міна влучила прямо в бліндаж. Осколками Георгію посікло все тіло і сталось три крововиливи у мозок. Першу допомогу боєць отримав на місці від побратимів. Далі був стабілізаційний пункт і лікарня у Дніпрі, в якій у Георгія відбулась зупинка дихання. Але лікарі повернули хлопця до життя.

У Дніпрі йому ампутували праву руку, яка була сильно пошматована уламками ворожої мни.

Лікарям Дніпра вдалося стабілізувати воїна і його перевезли у Київ, де Георгій перший раз за довгий період прийшов до тями. Стан у хлопця був не критичний, але важкий і шансів на відновлення дуже мало.

Георгій не міг не те що ходити, а навіть сидіти сам. В такому стані його перевезли до Львова, у Національний реабілітаційний центр Незламні, де за хлопця взялась цілка команда фахівців.

– Вже через два тижні роботи з нашою командою Георгій став самостійно ходити. Щодня займається з фізичними терапевтами і поступово фізичні процеси пацієнта відновлюються. Скоро він отримає протез і зможе повернутися до нормального життя, — каже лікар Андрій Андрош.

Сам Георгій розповідає, що займається за десятьох з 8 ранку до 4-х вечора. Бо лікарі сказали хлопцю, що відновлення можливе протягом пів року, а далі нейропластичність мозку буде зменшуватися і реабілітація уповільниться.

Хлопець старається з усіх сил, адже після одужання хоче поїхати з мамою, яка весь час підтримувала сина, подорожувати Європою.

Джерело і фото: Незламні