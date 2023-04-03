Медбрат зі сполучених Штатів Америки приїхав до Львова, аби допомагати українцям, що постраждали у війні.

В Америці він стежив за новинами і був вражений злочинами, які коїть Росія.

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Тож хлопець зважився вирушити за океан. Уже два місяці він працює у Львівській лікарні.

– Як і багато людей по всьому світу, я бачив, що відбувається тут, в Україні, й захотів допомогти тим, хто цього потребує, – сказав медбрат Еліот.

Під час візиту українського хірурга до Америки, Еліот зв’язався з ним і сказав, що хоче допомагати українським медикам.

– Мені подзвонили з незнайомого номера, якого я не знав, і хтось представився, що він є медбратом і хотів би нам допомагати, – розповів завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкології Лікарні Св. Пантелеймона у Львові Гнат Герич.

Він додав, що ця людина, абсолютно нікого не турбуючи, приїхала зі Сполучених Штатів власним транспортом і прийшла у відділення.

Вже два місяці Еліот працює медбратом у центрі хірургії та онкології лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

– Кожного дня я транспортую пацієнтів хірургічного відділення, готую їх до медичних процедур та маніпуляцій, роблю перев’язки, стежу за важкими пацієнтами, які потребують особливого догляду.

У лікарні чимало людей, які постраждали від військових дій Росії. Еліот щодня бачить наслідки масованих ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

– Іноді надзвичайно складно справитися з емоціями, особливо коли бачиш вкрай важких пацієнтів, що постраждали від війни в різних регіонах України, – ділиться Еліот.

Багато людей з таких міст, як Бахмут чи Краматорськ, зазнають мінно-вибухових поранень.

– Своїми історіями вони розбивають мені серце. Ці люди втратили все, допомогти їм для мене за честь, – зізнався Еліот.

Лікарі кажуть, Еліот – гідний приклад підтримки українського народу.

– У цей період в нас є дуже багато поранених пацієнтів і недостатня кількість молодшого медичного персоналу. Він має високі вузькоспеціалізовані знання, а його досвід є неоціненним, – сказав Герич.

Попри важку роботу, Еліот радіє, що його праця допомагає тим, кому зараз це найбільш необхідно.

– Коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи, – говорить медбрат. – На моїх очах їхні рани зцілюються.

Еліот зізнався, що радіє, коли пацієнти, яким допомогли у лікарні, заново роблять свої перші кроки після втрати кінцівок. Це надихає його.

Медики кажуть, Еліот вже став частиною колективу лікарні. Потроху медбрат вивчає українську і запрошує інших американських медиків також долучатися до допомоги Україні.