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Українців чекає ревакцинація в 2022 році: кого прищеплять першими

22 Жовтня 2021, 19:40 Лариса Божко
Українців чекає ревакцинація в 2022 році: кого прищеплять першими
Джерело: Pexels

В Україні Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики затверджені рекомендації щодо ревакцинації від Covid-19 або введення бустерної дози з інтервалом шість місяців після другої.

Пріоритетною групою для таких щеплень мають бути медики, а також працівники будинків для літніх людей та інших закладів інтернатного типу.

– Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім, – зазначив очільник групи, імунолог Федір Лапій. – Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу.

Другу дозу вакцини від Covid-19 в Україні почали вводити в середині травня.

 – Шість місяців після курсу буде у листопаді. Зараз ми поки ухвалили рішення щодо цих двох категорій професій, – додав Лапій.

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Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що українцям доведеться вакцинуватися кожного року, оскільки імунітет з часом слабшає.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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