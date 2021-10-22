В Україні Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики затверджені рекомендації щодо ревакцинації від Covid-19 або введення бустерної дози з інтервалом шість місяців після другої.

Пріоритетною групою для таких щеплень мають бути медики, а також працівники будинків для літніх людей та інших закладів інтернатного типу.