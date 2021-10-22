В Україні Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики затверджені рекомендації щодо ревакцинації від Covid-19 або введення бустерної дози з інтервалом шість місяців після другої.
Пріоритетною групою для таких щеплень мають бути медики, а також працівники будинків для літніх людей та інших закладів інтернатного типу.
– Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім, – зазначив очільник групи, імунолог Федір Лапій. – Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу.
Другу дозу вакцини від Covid-19 в Україні почали вводити в середині травня.
– Шість місяців після курсу буде у листопаді. Зараз ми поки ухвалили рішення щодо цих двох категорій професій, – додав Лапій.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що українцям доведеться вакцинуватися кожного року, оскільки імунітет з часом слабшає.