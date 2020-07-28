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Вакцина проти коронавірусу може з’явитися до кінця року – Трамп

28 Липня 2020, 07:31
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Вакцина проти коронавірусу може з’явитися до кінця року – Трамп

Президент США Дональд Трамп сподівається, що вакцина від коронавірусу з’явиться до кінця 2020 року. Такі очікування стали можливими завдяки початку в Штатах завершального третього етапу випробування нової вакцини.

– Я почув дуже позитивні речі, що ми в гарній формі, щоби зробити це до кінця року, – повідомив Трамп.

Президент США зазначив, що план, який йому вдалося ухвалити, дозволяє скоротити час на розробку, випробування, виготовлення й забезпечення препаратом всієї країни.

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Також Дональд Трамп додав, що США займаються виготовленням великих обсягів вакцини. Це зробить її доступною як для американців, так і для всього світу до завершення випробувань.

Попри такі сподівання американського президента, у ВООЗ прогнозують, що вакцинація від коронавірусу почнеться не раніше 2021 року.

Хоча деякі препарати досягли третьої фази випробувань, яка дозволяє тестувати їх на людях, потрібно забезпечити ефективність вакцини, що займе деякий час.

Джерело
Укрінформ
Теги
Вакцини , Дональд Трамп , Коронавірус Covid-19
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