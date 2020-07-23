Використання вакцини від коронавірусу почнеться не раніше 2021 року, незважаючи на хороші результати випробувань.

З таким твердженням виступив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

– Якщо говорити реалістично, наступний рік вже настане на той час, коли людей почнуть вакцинувати, – сказав він.

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Райан додав, що деякі потенційні препарати досягли третьої фази випробувань, яка передбачає тестування препаратів на людях, і всі вони демонструють хороші результати.

– Але треба забезпечити безпеку і ефективність вакцин. Це займе деякий час, – пояснив експерт.

Коронавірус у світі

Спалах коронавірусу був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї, він поширюється на більшість країн і 11 березня був визнаний ВООЗ пандемією.

Статистика коронавірусу в світі на 23 липня свідчить про 15 374 394 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще більше 280 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 630 211 пацієнтів – понад 10 тис. за добу. Одужали від хвороби 9 349 374 пацієнти.