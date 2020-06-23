Чоловіки виробляють більше антитіл до коронавірусу, ніж жінки.

Британські вчені виявили, що їм загрожує складніший перебіг хвороби, проте так чоловіки стають кращими донорами

Такі висновки зробила Національна служба охорони здоров’я Великої Британії, яка збирає плазму крові пацієнтів, що одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 23 червня

Вона досліджує, чи зможуть дози плазми тих, хто вилікувався, бути ефективними для формування імунної відповіді організму у людей, які ще хворіють.

Впродовж місяця вчені встановили, що 43% донорів-чоловіків мали достатню кількість антитіл у плазмі, аби їх можна було використовувати для трансфузії. Серед жінок виявили 29%.

– Ми просимо про допомогу від тих, хто безсимптомно хворів на коронавірус чи з симптомами. Нам потрібно більше донорів плазми, насамперед ми потребуємо чоловіків-донорів. Адже вони мають високий рівень антитіл в організмі, – повідомив професор Девід Робертс, заступник директора з питань здавання крові у Національній службі охорони здоров’я.

Також він додав, що їхні дослідження показали, що більшість чоловіків мають складніший перебіг хвороби. Але саме так вони стають і кращими донорами.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 червня в Україні зафіксовано 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу. Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільша кількість хворих у Києві – 4 429, у Чернівецькій області – 4 419, Львівській – 4 220 та Рівненській – 3 038.

Джерело: Independent