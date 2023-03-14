Згідно з новим дослідженням Медичного коледжу в Дартмуті, Covid-19 може спричинити труднощі з розпізнаванням облич та проблеми з навігацією.

Широко відомо, що Covid-19 може спричинити низку неврологічних проблем, зокрема втрату нюху та смаку, порушення уваги, пам’яті, мови та мови, відомі як “туман мозку”.

Це дослідження є першим, в якому було доведено, що серед післякоронавірусних симптомів є й прозопагнозія, відома як лицьова сліпота.

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Дослідники працювали з 28-річною представницею служби підтримки клієнтів і за сумісництвом художником-портретистом Енні, у якої в березні 2020 року був діагностований Covid-19, а через два місяці після рецидиву хвороби жінка помітила труднощі з розпізнаванням облич і навігацією.

– Коли я вперше зустріла Енні, вона сказала мені, що не може впізнавати обличчя членів своєї сім’ї, – розповіла провідний автор Марі-Луїза Кізелер.

За її словами, коли Енні вперше після рецидиву зустрілася зі своєю сім’єю в ресторані, вона пройшла повз своїх родичів, доки батько не покликав її по імені.

У Енні також були проблеми з навігацією. Їй було важко згадати, де знаходяться певні відділи в її продуктовому магазині, і вона покладається на карти Google і його функцію шпильки, щоб пам’ятати, де паркує свою машину.

Щоб визначити, чи мали інші люди через перенесений Covid-19 проблеми зі сприйняттям, розпізнаванням і навігацією, вчені отримали дані про 54 пацієнтів, у яких симптоми інфекції спостерігалися протягом 12 і більше тижнів.

– Більшість респондентів з тривалим Covid-19 повідомили, що їхні когнітивні здібності знизилися, – відзначають вчені.

За їхніми словами, одна з проблем, про яку повідомило багато респондентів, це труднощі з візуалізацією сім’ї та друзів.