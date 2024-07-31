У Дніпрі рятують тяжкопораненого військового. Шматок металу застряг у його плевральній порожнині.

Як дістав поранення

Олександр пригадує, що зазнав проникаючого поранення в грудну клітину під час бою під Покровськом.

Він розповідає, як, втрачаючи свідомість, перекинув автомат з пораненої руки на здорову і продовжував відстрілюватися. Усе це відбувалося в темряві.

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Порятунок захисника

Після поранення воїна доставили до стабілізаційного пункту, а потім привезли до лікарні Мечникова.

Медики стабілізували стан Олександра.

Чоловік страждає від гемотораксу. Права рука бійця паралізована через руйнування нерва.

Захисник потребує хірургічного втручання. Зараз його готують до операції.

– Ми з сином не дозволяли ворогам вкрасти нашу українську душу, стояли до кінця. Син у 2022 році добровольцем пішов на війну, у 2023 році отримав поранення лівої руки у Кліщіївці під Бахмутом, а я – в правицю під Покровськом, але вірю, що відновлюсь, – говорить Олександр.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко