Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Вперше на Полтавщині: попри відсутність світла хірурги оперували жінку з “великим серцем”

17 Грудня 2022, 14:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
серце операція

Вперше на Полтавщині, на базі Обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру, прооперували пацієнтку з гіпертрофічною кардіоміопатією. Операцію провели в незвичних та складних умовах.

Зранку російські окупанти масовано обстріляли ракетами критичну інфраструктуру України. Полтавщина залишилася без світла.

Але операція відбулася. Медичний центр переключили у режим роботи на генераторі.

Зараз дивляться

Бригада кардіохірургів оперувала під керівництвом завідувача відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України доктора медичних наук Костянтина Руденка. Він у 2016 році, вперше в Україні, успішно прооперував пацієнта з діагнозом “гіпертрофічна кардіоміопатія”.

Інститут Амосова має найбільший в Україні досвід лікування цієї патології. Цей напрямок є пріоритетним у роботі закладу.

За шість років науковий заклад став лідером у Європі за кількістю та якісними результатами лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. На сьогодні таких операцій виконано 556. Найменшому пацієнту було 8 місяців, найстаршому – 86 років.

Також фахівці інституту Амосова провели для сімейних лікарів, аритмологів, кардіологів та кардіохірургів Полтавщини лекцію та майстер-клас щодо запобігання раптовим серцевим смертям.

 – В Україні близько 70 тис. людей мають гіпертрофічну кардіоміопатію. Ця тяжка патологія спричиняє раптову серцеву смерть, зокрема, у дітей та молоді, сказав Костянтин Руденко.

Наша мета, щоб у лікарів, з’явилася настороженість стосовно “великого серця”, як ще називають гіпертрофічну кардіоміопатію.

Читайте також:
медикиВидалили нирку, пошкоджену кулею: військові хірурги успішно провели унікальну операцію

Потрібно вчасно діагностувати та оперативно лікувати таких пацієнтів. Це рятує життя людей, які ще кілька років тому були приречені. Такі майстер-класи амосівці провели у дев’яти областях України. І вже бачимо результат .

Джерело: НІССХ ім. М.М.Амосова

Фото: НІССХ ім. М.М.Амосова

Теги
Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь