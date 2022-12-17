Вперше на Полтавщині, на базі Обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру, прооперували пацієнтку з гіпертрофічною кардіоміопатією. Операцію провели в незвичних та складних умовах.

Зранку російські окупанти масовано обстріляли ракетами критичну інфраструктуру України. Полтавщина залишилася без світла.

Але операція відбулася. Медичний центр переключили у режим роботи на генераторі.

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Бригада кардіохірургів оперувала під керівництвом завідувача відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України доктора медичних наук Костянтина Руденка. Він у 2016 році, вперше в Україні, успішно прооперував пацієнта з діагнозом “гіпертрофічна кардіоміопатія”.

Інститут Амосова має найбільший в Україні досвід лікування цієї патології. Цей напрямок є пріоритетним у роботі закладу.

За шість років науковий заклад став лідером у Європі за кількістю та якісними результатами лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. На сьогодні таких операцій виконано 556. Найменшому пацієнту було 8 місяців, найстаршому – 86 років.

Також фахівці інституту Амосова провели для сімейних лікарів, аритмологів, кардіологів та кардіохірургів Полтавщини лекцію та майстер-клас щодо запобігання раптовим серцевим смертям.

– В Україні близько 70 тис. людей мають гіпертрофічну кардіоміопатію. Ця тяжка патологія спричиняє раптову серцеву смерть, зокрема, у дітей та молоді, сказав Костянтин Руденко.

Наша мета, щоб у лікарів, з’явилася настороженість стосовно “великого серця”, як ще називають гіпертрофічну кардіоміопатію.

Потрібно вчасно діагностувати та оперативно лікувати таких пацієнтів. Це рятує життя людей, які ще кілька років тому були приречені. Такі майстер-класи амосівці провели у дев’яти областях України. І вже бачимо результат .

Джерело: НІССХ ім. М.М.Амосова

Фото: НІССХ ім. М.М.Амосова