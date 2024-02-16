З першого дня перебування у Центрі Незламні з Олексієм Назарчуком почали займатися фізичні терапевти. Спершу – просто на лікарняному ліжку. Він сам на цьому наполіг.

Всі чоловіки родини – на фронті

Фахівці кажуть, що Олексій не зважає на біль та труднощі і докладає максимум зусиль до свого якнайшвидшого відновлення. Вже є перші успіхи. Воїн почав потрохи ставати на стопу.

Мотивує чоловіка на шляху до одужання бажання повернутися до побратимів і разом продовжити боротьбу.

Зараз дивляться

Олексію Назарчуку 25 років, він родом з Волині. На війні хлопець з 18 – ще з часів АТО. А від початку повномасштабного вторгнення до нього доєдналися всі чоловіки родини: батько та четверо дядьків.

Разом вони несли службу у 100 окремій бригаді ТРО та брали участь у боях на Донеччині.

Поранення Олексій дістав на початку цієї зими.

– Чую, щось летить прямо в нас. Ховатися було ніде. Я витяг з кишені ікону та почав молитися, – згадує воїн.

Вдарило за метр до Олексія. Уламки посікли все тіло, а особливо – ногу.

Хоче повернутися до побратимів

Позаду в Назарчука – три шпиталі в різних куточках України. Медикам вдалося зберегти Олексієві ногу, утім серйозне занепокоєння викликали сильно пошкоджені м’які тканини, судини, м’язи та сухожилля.

– Мене вберегла ікона в кишені та молитва, – переконаний захисник.

Хлопець каже, що йому дуже хотілося потрапити на реабілітацію саме в Центр Незламні. Він бачив фотографії поранених із надважкими травмами, яких ставили на ноги в цьому Центрі. Тож був упевнений, і йому допоможуть повернутися до побратимів.

– Я не боюся померти за свою Україну, зовсім не боюся. Головне – щоб вона була, – каже боєць.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова