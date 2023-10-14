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Виразка Бурулі в Австралії: влада спостерігає за ситуацією у штаті Вікторія

14 Жовтня 2023, 13:08
Ольга Боднарчук редактор
Виразка Бурулі в Австралії: влада спостерігає за ситуацією у штаті Вікторія
Джерело: Unsplash

В Австралії, у штаті Вікторія зростає кількість хворих на виразку Бурулі. Станом на 2 жовтня у штаті зафіксовано 238 випадків хвороби, це на 15% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Виразка Бурулі викликана бактерією Mycobacterium ulcerans.

Хвороба більше розповсюджена в прибережних регіонах.

Зараз дивляться

Науковці запевняють, що у поширенні виразки Бурулі важливу роль відіграють комарі й опосуми.

Головний інспектор охорони здоров’я штату Вікторія, доктор Клер Лукер каже, що цьогорічна захворюваність перевищує попередні роки.

Недуга шириться по всьому штату, не тільки прибережною зоною. Останнім часом було зафіксовано зростання кількості випадків хвороби поблизу Великого Джілонгу та навколо Мельбурна.

Місцева влада стежить за ситуацією в регіоні, а за потреби вживатиме необхідних заходів.

Виразка Бурулі починає проявлятися як укус комахи, у вигляді безболісного набряку. З часом зона “шишки” збільшується до 15 см в діаметрі, та перетворюється на виразку.

Захворювання важливо виявити на ранніх стадіях, щоб попередити наслідки. Лікують його антибіотиками.

Ранні симптоми хвороби:

  • безболісний набряк;
  • ущільнення шкіри;
  • набряк кінцівок чи обличчя.

Захворювання викликає уражання кісток.

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Джерело
The Sun
Теги
Австралія епідемія хвороба
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