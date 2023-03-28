Цукати – натуральні й корисні солодощі, виготовлені з різноманітних фруктів і ягід. Спершу цукати виготовляли лише з апельсина та його шкірки. Проте згодом почали експериментувати й з іншими плодами, зокрема з гарбузом, волоським горіхом, динею тощо.
Попри значний вміст цукру, цукати мають багато корисних властивостей. Такий замінник солодощам чудово підійте тим, хто дотримується здорового харчування або ж стежить за своєю фігурою.
До прикладу, цитрусові цукати багаті на вітаміни: А, B, C, P. Вони нормалізують роботу серця та судин, а також допомагають боротися з хронічними захворюваннями.
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Смачні цукати з цитрусів можна легко приготувати у себе на кухні. Як правильно це зробити, розповідають Факти ICTV.
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Як приготувати цитрусові цукати вдома
Інгредієнти
- 5 апельсинів (бажано з товстою шкіркою)
- 360 г цукру
- 1/2 ч. л. лимонної кислоти
- 1 ч. л. солі
- 200 мл води
Спосіб приготування
- Ретельно промийте апельсини, краще – із содою.
- Вичавіть сік з апельсинів і відокремте мʼякоть від шкірки.
- Перелийте воду в каструлю і доведіть до кипіння.
- Перемістіть скоринки апельсина у воду й потримайте 15 хв. Після цього злийте воду і промийте холодною. Повторіть процедуру двічі з додаванням чайної ложки солі.
- Після того, як промиєте цитрус востаннє, наріжте його соломкою.
- Змішайте в окремій посудині цукор з водою і доведіть до кипіння.
- До суміші додайте цитрусові скоринки.
- Варіть 30 хвилин, тоді додайте лимонну кислоту і продовжуйте варити ще 20 хвилин.
- Викладіть цукати на пергамент і залиште на ніч.
- Зранку обсипте цукати цукровою пудрою і залиште ще на 3 дні.
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