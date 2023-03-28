Цукати – натуральні й корисні солодощі, виготовлені з різноманітних фруктів і ягід. Спершу цукати виготовляли лише з апельсина та його шкірки. Проте згодом почали експериментувати й з іншими плодами, зокрема з гарбузом, волоським горіхом, динею тощо.

Попри значний вміст цукру, цукати мають багато корисних властивостей. Такий замінник солодощам чудово підійте тим, хто дотримується здорового харчування або ж стежить за своєю фігурою.

До прикладу, цитрусові цукати багаті на вітаміни: А, B, C, P. Вони нормалізують роботу серця та судин, а також допомагають боротися з хронічними захворюваннями.

Зараз дивляться

Смачні цукати з цитрусів можна легко приготувати у себе на кухні. Як правильно це зробити, розповідають Факти ICTV.

Читайте: Як приготувати цукати з гарбуза

Як приготувати цитрусові цукати вдома

Інгредієнти

5 апельсинів (бажано з товстою шкіркою)

360 г цукру

1/2 ч. л. лимонної кислоти

1 ч. л. солі

200 мл води

Спосіб приготування