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Як приготувати цукати з апельсина – покрокова інструкція

28 Березня 2023, 19:07
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
цукати з апельсина
Джерело: Unsplash

Цукати – натуральні й корисні солодощі, виготовлені з різноманітних фруктів і ягід. Спершу цукати виготовляли лише з апельсина та його шкірки. Проте згодом почали експериментувати й з іншими плодами, зокрема з гарбузом, волоським горіхом, динею тощо.

Попри значний вміст цукру, цукати мають багато корисних властивостей. Такий замінник солодощам чудово підійте тим, хто дотримується здорового харчування або ж стежить за своєю фігурою.

До прикладу, цитрусові цукати багаті на вітаміни: А, B, C, P. Вони нормалізують роботу серця та судин, а також допомагають боротися з хронічними захворюваннями.

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Смачні цукати з цитрусів можна легко приготувати у себе на кухні. Як правильно це зробити, розповідають Факти ICTV.

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Як приготувати цитрусові цукати вдома

Інгредієнти

  • 5 апельсинів (бажано з товстою шкіркою)
  • 360 г цукру
  • 1/2 ч. л. лимонної кислоти
  • 1 ч. л. солі
  • 200 мл води

Спосіб приготування

  1. Ретельно промийте апельсини, краще – із содою.
  2. Вичавіть сік з апельсинів і відокремте мʼякоть від шкірки.
  3. Перелийте воду в каструлю і доведіть до кипіння.
  4. Перемістіть скоринки апельсина у воду й потримайте 15 хв. Після цього злийте воду і промийте холодною. Повторіть процедуру двічі з додаванням чайної ложки солі.
  5. Після того, як промиєте цитрус востаннє, наріжте його соломкою.
  6. Змішайте в окремій посудині цукор з водою і доведіть до кипіння.
  7. До суміші додайте цитрусові скоринки.
  8. Варіть 30 хвилин, тоді додайте лимонну кислоту і продовжуйте варити ще 20 хвилин.
  9. Викладіть цукати на пергамент і залиште на ніч.
  10. Зранку обсипте цукати цукровою пудрою і залиште ще на 3 дні.
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здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти Поради
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