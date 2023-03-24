День народження – чергове свято, яке не минає без смачного і веселого застілля. Проте для людей, які дотримуються здорового харчування і дбають про свій вигляд, цей день може стати справжнім випробуванням.
Щоб не зраджувати своїм поглядам і не витрачати час на пошук дієтичних рецептів, Факти ICTV зібрали для вас смачне ПХ-меню.
ПХ-меню на День народження
Закуски
Розпочніть застілля із різноманітних закусок. Чудовим варіантом можуть бути мариновані печериці, сири, мʼясна нарізка, фрукти, овочі тощо.
Підійдуть для закусок млинці з будь-якою начинкою: сирною, вишневою чи навіть із лососем.
Млинці зі шпинатом та лососем
Інгредієнти
Тісто:
- шпинат – 250 г
- молоко – 300 мл
- яйця – 2 шт
- сіль – 3 ч.л.
- борошно – 200 г
- вода – 3 ст. л.
- олія – 3 ст. л.
Начинка:
- лосось – 150 г
- вершковий сир – 200 г
- на бажання можна додати авокадо або огірок
Приготування
- Збийте блендером шпинат з водою.
- Змішайте шпинат із молоком.
- Ретельно збийте яйця і додайте до суміші. Після цього перемішайте до однорідного стану.
- Додайте борошно, сіль і перемішайте.
- До суміші влийте 3 столових ложки олії і ще раз ретельно змішайте.
- Смажте тоненькі млинці на сковорідці з обох боків.
- Після приготування залиште млинці на 10 хв, щоб вони охололи.
- Готові млинці намастіть сиром, викладіть порізаний лосось і згорніть рулетиком.
- Перед подаванням розріжте рулети навпіл.
Салат
Для любителів вишуканих страв, пропонуємо спробувати смачний салат із пʼяною грушею від головного шеф-кухара України Євгена Клопотенка.
А для тих, хто любить прості й легкі варіанти – рецепти салатів із креветками.
Основна гаряча страва
Зазвичай компоненти основних страв складаються з мʼяса і овочів. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, необовʼязково вживати лише курячі делікатеси. Пропонуємо замінити цей варіант на не менш смачний – запечене індиче філе.
А до мʼяса чудово підійдуть запечені овочі. Цей рецепт можна готувати як в духовці, так і на грилі.
Запечені овочі
Інгредієнти
- зелена стручкова квасоля – 300 г
- 2 цибулини
- кукурудза – 2 качани
- 2 червоних і білих перці
- 2 кабачки
- 5-7 помідорів-чері
- 300 г печериць
- сіль, перець за смаком
- сушені трави (базилік, чебрець, орегано)
- оливкова олія – 3 ст.л.
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. лимонного соку
Приготування
- Помийте всі овочі та наріжте – довільної форми.
- Викладіть овочі у форму для запікання, застелену спеціальним пергаментом.
- Змішайте соєвий соус, лимонний сік, оливкову олію, трави і сіль. Після цього полийте овочі й залиште на 10 хвилин, щоб вони набрали смаку.
- Перемішайте овочі та випікайте в духовці за 180 градусів, 20-30 хвилин.
- Подавайте овочі з улюбленим соусом.
Десерт
Не спішіть відмовлятися від солодкого! Адже є багато корисних низькокалорійних солодощів. На десерт можна приготувати чизкейк із домашнього сиру, панакоту, тірамісу без яєць або ж дієтичні кекси.
Дієтичні кекси
Інгредієнти
- вівсяні пластівці – 250 г
- банан – 1 шт
- висівки – 3 ст.л.
- несолодкий йогурт (5%) – 140 мл
- кокосова стружка – 60 г
- родзинки – 30 г (замість родзинок можна додати інші сухофрукти)
Приготування
- Перебийте банан разом із йогуртом в блендері до однорідного пюре.
- Змішайте вівсяні пластівці, вивіски, кокосову стружку, родзинки.
- Додайте бананово-йогуртову суміш. Можна ще додати інші свіжі фрукти.
- Перемішайте і викладіть у форми для кексів.
- Випікайте в духовці за температури 180 градусів 30-35 хвилин.