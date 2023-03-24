День народження – чергове свято, яке не минає без смачного і веселого застілля. Проте для людей, які дотримуються здорового харчування і дбають про свій вигляд, цей день може стати справжнім випробуванням.

Щоб не зраджувати своїм поглядам і не витрачати час на пошук дієтичних рецептів, Факти ICTV зібрали для вас смачне ПХ-меню.

ПХ-меню на День народження

Закуски

Розпочніть застілля із різноманітних закусок. Чудовим варіантом можуть бути мариновані печериці, сири, мʼясна нарізка, фрукти, овочі тощо.

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Підійдуть для закусок млинці з будь-якою начинкою: сирною, вишневою чи навіть із лососем.

Млинці зі шпинатом та лососем

Інгредієнти

Тісто:

шпинат – 250 г

молоко – 300 мл

яйця – 2 шт

сіль – 3 ч.л.

борошно – 200 г

вода – 3 ст. л.

олія – 3 ст. л.

Начинка:

лосось – 150 г

вершковий сир – 200 г

на бажання можна додати авокадо або огірок

Приготування

Збийте блендером шпинат з водою. Змішайте шпинат із молоком. Ретельно збийте яйця і додайте до суміші. Після цього перемішайте до однорідного стану. Додайте борошно, сіль і перемішайте. До суміші влийте 3 столових ложки олії і ще раз ретельно змішайте. Смажте тоненькі млинці на сковорідці з обох боків. Після приготування залиште млинці на 10 хв, щоб вони охололи. Готові млинці намастіть сиром, викладіть порізаний лосось і згорніть рулетиком. Перед подаванням розріжте рулети навпіл.

Салат

Для любителів вишуканих страв, пропонуємо спробувати смачний салат із пʼяною грушею від головного шеф-кухара України Євгена Клопотенка.

А для тих, хто любить прості й легкі варіанти – рецепти салатів із креветками.

Основна гаряча страва

Зазвичай компоненти основних страв складаються з мʼяса і овочів. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, необовʼязково вживати лише курячі делікатеси. Пропонуємо замінити цей варіант на не менш смачний – запечене індиче філе.

А до мʼяса чудово підійдуть запечені овочі. Цей рецепт можна готувати як в духовці, так і на грилі.

Запечені овочі

Інгредієнти

зелена стручкова квасоля – 300 г

2 цибулини

кукурудза – 2 качани

2 червоних і білих перці

2 кабачки

5-7 помідорів-чері

300 г печериць

сіль, перець за смаком

сушені трави (базилік, чебрець, орегано)

оливкова олія – 3 ст.л.

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. лимонного соку

Приготування

Помийте всі овочі та наріжте – довільної форми. Викладіть овочі у форму для запікання, застелену спеціальним пергаментом. Змішайте соєвий соус, лимонний сік, оливкову олію, трави і сіль. Після цього полийте овочі й залиште на 10 хвилин, щоб вони набрали смаку. Перемішайте овочі та випікайте в духовці за 180 градусів, 20-30 хвилин. Подавайте овочі з улюбленим соусом.

Десерт

Не спішіть відмовлятися від солодкого! Адже є багато корисних низькокалорійних солодощів. На десерт можна приготувати чизкейк із домашнього сиру, панакоту, тірамісу без яєць або ж дієтичні кекси.

Дієтичні кекси

Інгредієнти

вівсяні пластівці – 250 г

банан – 1 шт

висівки – 3 ст.л.

несолодкий йогурт (5%) – 140 мл

кокосова стружка – 60 г

родзинки – 30 г (замість родзинок можна додати інші сухофрукти)

Приготування