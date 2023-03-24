Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Святкове ПХ-меню: дієтичні рецепти на день народження

24 Березня 2023, 18:45
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
пп-меню
Джерело: Unsplash

День народження – чергове свято, яке не минає без смачного і веселого застілля. Проте для людей, які дотримуються здорового харчування і дбають про свій вигляд, цей день може стати справжнім випробуванням.

Щоб не зраджувати своїм поглядам і не витрачати час на пошук дієтичних рецептів, Факти ICTV зібрали для вас смачне ПХ-меню.

ПХ-меню на День народження

Закуски

Розпочніть застілля із різноманітних закусок. Чудовим варіантом можуть бути мариновані печериці, сири, мʼясна нарізка, фрукти, овочі тощо.

Зараз дивляться

Підійдуть для закусок млинці з будь-якою начинкою: сирною, вишневою чи навіть із лососем.

Млинці зі шпинатом та лососем

Інгредієнти

Тісто:

  • шпинат – 250 г
  • молоко – 300 мл
  • яйця – 2 шт
  • сіль –  3 ч.л.
  • борошно – 200 г
  • вода – 3 ст. л.
  • олія – 3 ст. л.

Начинка:

  • лосось – 150 г
  • вершковий сир – 200 г
  • на бажання можна додати авокадо або огірок

Приготування

  1. Збийте блендером шпинат з водою.
  2. Змішайте шпинат із молоком.
  3. Ретельно збийте яйця і додайте до суміші. Після цього перемішайте до однорідного стану.
  4. Додайте борошно, сіль і перемішайте.
  5. До суміші влийте 3 столових ложки олії і ще раз ретельно змішайте.
  6. Смажте тоненькі млинці на сковорідці з обох боків.
  7. Після приготування залиште млинці на 10 хв, щоб вони охололи.
  8. Готові млинці намастіть сиром, викладіть порізаний лосось і згорніть рулетиком.
  9. Перед подаванням розріжте рулети навпіл.

Салат

Для любителів вишуканих страв, пропонуємо спробувати смачний салат із пʼяною грушею від головного шеф-кухара України Євгена Клопотенка.

А для тих, хто любить прості й легкі варіанти – рецепти салатів із креветками.

Основна гаряча страва

Зазвичай компоненти основних страв складаються з мʼяса і овочів. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, необовʼязково вживати лише курячі делікатеси. Пропонуємо замінити цей варіант на не менш смачний –  запечене індиче філе. 

А до мʼяса чудово підійдуть запечені овочі. Цей рецепт можна готувати як в духовці, так і на грилі.

Запечені овочі

Інгредієнти

  • зелена стручкова квасоля – 300 г
  • 2 цибулини
  • кукурудза – 2 качани
  • 2 червоних і білих перці
  • 2 кабачки
  • 5-7 помідорів-чері
  • 300 г печериць
  • сіль, перець за смаком
  • сушені трави (базилік, чебрець, орегано)
  • оливкова олія – 3 ст.л.
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. лимонного соку

Приготування

  1. Помийте всі овочі та наріжте довільної форми.
  2. Викладіть овочі у форму для запікання, застелену спеціальним пергаментом.
  3. Змішайте соєвий соус, лимонний сік, оливкову олію, трави і сіль. Після цього полийте овочі й залиште на 10 хвилин, щоб вони набрали смаку.
  4. Перемішайте овочі та випікайте в духовці за 180 градусів, 20-30 хвилин.
  5. Подавайте овочі з улюбленим соусом.

Десерт

Не спішіть відмовлятися від солодкого! Адже є багато корисних низькокалорійних солодощів. На десерт можна приготувати чизкейк із домашнього сиру, панакоту, тірамісу без яєць або ж дієтичні кекси.

Дієтичні кекси

Інгредієнти

  • вівсяні пластівці – 250 г
  • банан – 1 шт
  • висівки – 3 ст.л.
  • несолодкий йогурт (5%) – 140 мл
  • кокосова стружка – 60 г
  • родзинки – 30 г (замість родзинок можна додати інші сухофрукти)

Приготування

  1. Перебийте банан разом із йогуртом в блендері до однорідного пюре.
  2. Змішайте вівсяні пластівці, вивіски, кокосову стружку, родзинки.
  3. Додайте бананово-йогуртову суміш. Можна ще додати інші свіжі фрукти.
  4. Перемішайте і викладіть у форми для кексів.
  5. Випікайте в духовці за температури 180 градусів 30-35 хвилин.
Читайте також:
Їжа, здорове харчування, дієта, схудненняЯк схуднути без шкоди для здоровʼя: рекомендовані продукти та меню на тиждень

 

Теги
здорова їжа Здорове харчування Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь