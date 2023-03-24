День рождения — очередной праздник, который не проходит без вкусного и веселого застолья. Однако для людей, которые придерживаются здорового питания и следят за собой, этот день может стать настоящим испытанием.

Чтобы не изменять своим взглядам и не тратить время на поиск диетических рецептов, Факты ICTV собрали для вас вкусное ПП-меню.

ПП-меню на День рождения

Закуски

Начните застолье с разнообразных закусок. Отличным вариантом могут быть маринованные шампиньоны, сыры, мясная нарезка, фрукты, овощи и тому подобное.

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Подойдут для закусок блины с любой начинкой: творожной, вишневой или даже с лососем.

Блины со шпинатом и лососем

Ингредиенты

Тесто:

шпинат — 250 г

молоко — 300 мл

яйца — 2 шт

соль — 3 ч.л.

мука — 200 г

вода — 3 ст. л.

масло — 3 ст. л.

Начинка:

лосось — 150 г

сливочный сыр — 200 г

по желанию можно добавить авокадо или огурец

Приготовление

Взбейте блендером шпинат с водой. Смешайте шпинат с молоком. Тщательно взбейте яйца и добавьте к смеси. После этого перемешайте до однородного состояния. Добавьте муку, соль и перемешайте. К смеси влейте 3 столовых ложки масла и еще раз тщательно смешайте. Жарьте тоненькие блины на сковородке с двух сторон. После приготовления оставьте блины на 10 мин, чтобы они остыли. Готовые блины намажьте сыром, выложите порезанный лосось и сверните рулетиком. Перед подачей разрежьте рулеты пополам.

Салат

Для любителей изысканных блюд, предлагаем попробовать вкусный салат с пьяной грушей от главного шеф-повара Украины Евгения Клопотенко.

А для тех, кто любит простые и легкие варианты — рецепты салатов с креветками.

Основное горячее блюдо

Обычно компоненты основных блюд состоят из мяса и овощей. Если вы придерживаетесь правильного питания, необязательно употреблять только куриные деликатесы. Предлагаем заменить этот вариант на не менее вкусный — запеченное индюшиное филе.

В дополнение к мясу отлично подойдут запеченные овощи. Этот рецепт можно готовить как в духовке, так и на гриле.

Запеченные овощи

Ингредиенты

зеленая стручковая фасоль — 300 г

2 луковицы

кукуруза — 2 початка

2 красных и белых перца

2 кабачка

5-7 помидоров-черри

300 г шампиньонов

соль, перец по вкусу

сушеные травы (базилик, тимьян, орегано)

оливковое масло — 3 ст. л.

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Помойте все овощи и нарежьте в любой форме. Выложите овощи в форму для запекания, застеленную специальным пергаментом. Смешайте соевый соус, лимонный сок, оливковое масло, травы и соль. После этого полейте овощи и оставьте на 10 минут, чтобы они набрались вкуса. Перемешайте овощи и выпекайте в духовке при 180 градусов, 20-30 минут. Подавайте овощи с любимым соусом.

Десерт

Не спешите отказываться от сладкого! Ведь есть много полезных низкокалорийных сладостей. На десерт можно приготовить чизкейк из домашнего творога, панакоту, тирамису без яиц или же диетические кексы.

Диетические кексы

Ингредиенты

овсяные хлопья — 250 г

банан — 1 шт

отруби — 3 ст.л.

несладкий йогурт (5%) — 140 мл

кокосовая стружка — 60 г

изюм — 30 г (вместо изюма можно добавить другие сухофрукты)

Приготовление