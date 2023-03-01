Традиційно 8 березня святкують Міжнародний жіночий день (International women’s Day). У цей день прийнято не лише вітати жінок, але й відзначати їхні досягнення у політиці, науці, соціальній та економічній сферах.

Чоловіки 8 березня радують своїх жінок, дарують квіти, подарунки та готують святкову вечерю. Факти ICTV підготували для вас пʼять смачних та простих рецептів легкого салату з креветками.

Швидкий салат з креветками

Інгредієнти:

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креветки – 200 г;

авокадо – 1 шт;

апельсин – 1 шт;

помідори чері – 5 шт;

мікс салату – 100 г;

оливкова олія – 3 ст. л;

лимонний сік – 1 ч. л;

сіль, перець, спеції на ваш смак.

Приготування:

Креветки залити підсоленим окропом, накрити кришкою та залишити на дві хвилини. Воду злити, креветки обсушити. Коктейльні помідори помити та розрізати на чотири частини. Авокадо почистити, видалити кісточку та нарізати довгими смужками. Апельсин почистити, розділити на часточки та прибрати білі плівки. Покласти на тарілку листя салату. Зверху красиво розкласти усі інгредієнти, полити оливковою олією та лимонним соком. Додати спеції та насолоджуватися!

Салат з авокадо з креветками

Інгредієнти:

невеликі авокадо – 2 шт;

сік половини лимона;

варені креветки – 10-12 шт.

Для заправки вам знадобиться:

майонез – 2 ст. л;

кетчуп – 1 ч. л;

коньяк – 1/5 ч. л.

Приготування:

Очистіть авокадо та наріжте його на маленькі скибочки. Креветки теж нарізаємо маленькими шматочками та заливаємо лимонним соком. Приготуйте заправку з майонезу та кетчупу, а потім додайте в салат.

Салат Цезар з креветками

Вам знадобиться:

пучок салату Романо;

жменя помідорів чері;

2 ст. л. тертого пармезану;

10-12 тигрових креветок;

1/2 багета;

часник;

сіль, мелений перець на ваш смак.

Для заправки:

один яєчний жовток;

сік 1/4 лимона;

50 мл оливкової олії;

зубчик часнику;

3-4 філе анчоусів;

сіль, мелений перець – на смак.

Приготування:

Натерти зубчик часнику на дрібній тертці та розділити на дві рівні частини. Очистити креветки, змішати ложку оливкової олії з половиною часнику, сіллю і перцем, залити креветки цією сумішшю.

Нарізати багет кубиками та підсушити в духовці протягом 10 хвилин при 180 градусах. Розігріти на сковороді трохи оливкової олії, прогріти в ньому другу половину часнику та обсмажити в цій часниковій олії крутони. Приправити їх сіллю і перцем і зняти сковороду з вогню.

Тепер приготуємо заправку. Розчавити або знову натерти на тертці зубчик часнику і розтерти (виделкою або в ступці) філе анчоусів в однорідну пасту. Збити жовток з лимонним соком, приправити сіллю і перцем, і, потроху додаючи оливкову олію та продовжуючи збивати, приготувати соус на зразок майонезу. В кінці додати в соус часник і анчоуси.

Розігріти сковороду, швидко обсмажити креветки в тій самій олії, в якій вони маринувалися. Змішати в мисці листя салату, чері та крутони, заправити соусом, добре розмішати та перекласти на тарілки. Обсмажені креветки викласти зверху, а якщо є бажання посипати салат тертим пармезаном.

Салат з креветками та ананасами

Складові:

пучок листя салату;

варені яйця – 2-3 шт;

варені креветки – 100 г;

банка м’яса криля;

консервовані ананаси шматочками – 100 г;

жменя помідорів чері;

майонез.

Приготування:

Зелень помити, порвати руками та викласти на тарілку. Яйця почистити й нарізати, розкласти на листках салату. Додати ананас, варені креветки, м’ясо криля і помідори чері. Заправити салат майонезом.

Зелений салат з креветками

Інгредієнти:

листя салату – 150 г;

помідори чері – 6-8 ;

один свіжий огірок;

очищені тигрові креветки – 6-8 ;

оливкова олія – 2 ст. л. ;

бальзамічний оцет – 1/2 ч. л. ;

сіль та прованські трави на ваш смак.

Приготування:

Очищені креветки обсмажити на розігрітій з оливковою олією сковороді. Красиво викласти промите листя салату на тарілку. Помідори чері розрізати навпіл, огірок нарізати тонкими скибочками. Овочі викласти поверх листя салату. Зверху розмістити смажені креветки.

Готуємо заправку: в окремій мисці змішайте оливкову олію, сіль, бальзамічний оцет та прованські трави. Готову заправку залийте у салат та ретельно перемішайте!

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