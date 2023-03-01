Традиційно 8 березня святкують Міжнародний жіночий день (International women’s Day). У цей день прийнято не лише вітати жінок, але й відзначати їхні досягнення у політиці, науці, соціальній та економічній сферах.
Чоловіки 8 березня радують своїх жінок, дарують квіти, подарунки та готують святкову вечерю. Факти ICTV підготували для вас пʼять смачних та простих рецептів легкого салату з креветками.
Швидкий салат з креветками
Інгредієнти:
- креветки – 200 г;
- авокадо – 1 шт;
- апельсин – 1 шт;
- помідори чері – 5 шт;
- мікс салату – 100 г;
- оливкова олія – 3 ст. л;
- лимонний сік – 1 ч. л;
- сіль, перець, спеції на ваш смак.
Приготування:
- Креветки залити підсоленим окропом, накрити кришкою та залишити на дві хвилини.
- Воду злити, креветки обсушити.
- Коктейльні помідори помити та розрізати на чотири частини.
- Авокадо почистити, видалити кісточку та нарізати довгими смужками.
- Апельсин почистити, розділити на часточки та прибрати білі плівки.
- Покласти на тарілку листя салату. Зверху красиво розкласти усі інгредієнти, полити оливковою олією та лимонним соком.
- Додати спеції та насолоджуватися!
Салат з авокадо з креветками
Інгредієнти:
- невеликі авокадо – 2 шт;
- сік половини лимона;
- варені креветки – 10-12 шт.
Для заправки вам знадобиться:
- майонез – 2 ст. л;
- кетчуп – 1 ч. л;
- коньяк – 1/5 ч. л.
Приготування:
- Очистіть авокадо та наріжте його на маленькі скибочки.
- Креветки теж нарізаємо маленькими шматочками та заливаємо лимонним соком.
- Приготуйте заправку з майонезу та кетчупу, а потім додайте в салат.
Салат Цезар з креветками
Вам знадобиться:
- пучок салату Романо;
- жменя помідорів чері;
- 2 ст. л. тертого пармезану;
- 10-12 тигрових креветок;
- 1/2 багета;
- часник;
- сіль, мелений перець на ваш смак.
Для заправки:
- один яєчний жовток;
- сік 1/4 лимона;
- 50 мл оливкової олії;
- зубчик часнику;
- 3-4 філе анчоусів;
- сіль, мелений перець – на смак.
Приготування:
Натерти зубчик часнику на дрібній тертці та розділити на дві рівні частини. Очистити креветки, змішати ложку оливкової олії з половиною часнику, сіллю і перцем, залити креветки цією сумішшю.
Нарізати багет кубиками та підсушити в духовці протягом 10 хвилин при 180 градусах. Розігріти на сковороді трохи оливкової олії, прогріти в ньому другу половину часнику та обсмажити в цій часниковій олії крутони. Приправити їх сіллю і перцем і зняти сковороду з вогню.
Тепер приготуємо заправку. Розчавити або знову натерти на тертці зубчик часнику і розтерти (виделкою або в ступці) філе анчоусів в однорідну пасту. Збити жовток з лимонним соком, приправити сіллю і перцем, і, потроху додаючи оливкову олію та продовжуючи збивати, приготувати соус на зразок майонезу. В кінці додати в соус часник і анчоуси.
Розігріти сковороду, швидко обсмажити креветки в тій самій олії, в якій вони маринувалися. Змішати в мисці листя салату, чері та крутони, заправити соусом, добре розмішати та перекласти на тарілки. Обсмажені креветки викласти зверху, а якщо є бажання посипати салат тертим пармезаном.
Салат з креветками та ананасами
Складові:
- пучок листя салату;
- варені яйця – 2-3 шт;
- варені креветки – 100 г;
- банка м’яса криля;
- консервовані ананаси шматочками – 100 г;
- жменя помідорів чері;
- майонез.
Приготування:
- Зелень помити, порвати руками та викласти на тарілку.
- Яйця почистити й нарізати, розкласти на листках салату.
- Додати ананас, варені креветки, м’ясо криля і помідори чері.
- Заправити салат майонезом.
Зелений салат з креветками
Інгредієнти:
- листя салату – 150 г;
- помідори чері – 6-8 ;
- один свіжий огірок;
- очищені тигрові креветки – 6-8 ;
- оливкова олія – 2 ст. л. ;
- бальзамічний оцет – 1/2 ч. л. ;
- сіль та прованські трави на ваш смак.
Приготування:
- Очищені креветки обсмажити на розігрітій з оливковою олією сковороді.
- Красиво викласти промите листя салату на тарілку.
- Помідори чері розрізати навпіл, огірок нарізати тонкими скибочками.
- Овочі викласти поверх листя салату.
- Зверху розмістити смажені креветки.
Готуємо заправку: в окремій мисці змішайте оливкову олію, сіль, бальзамічний оцет та прованські трави. Готову заправку залийте у салат та ретельно перемішайте!
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