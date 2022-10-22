Восьмий місяць війни. Ми навіть не уявляли, що на нашу долю випаде таке випробування. У кожного були свої плани, своє життя. Та ось настало 24 лютого.

Кожний також по-своєму відреагував на цей виклик. І кожний по-своєму переживає всі ці вісім місяців. За даними МОЗ, 60% українців уже зараз потребують психологічної допомоги, в тому числі і діти. А скільки буде людей з посттравматичними стресовими розладами пізніше, які позначатимуться на психічному стані українців щонайменше сім-десять років.

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Як витримати всі ці випробування і стати сильним, розповідає лікар-психотерапевт Олег Чабан.

– Згадайте 24 лютого: повна розгубленість, ворог під Києвом, що робити: їхати – не їхати. Зараз же, незважаючи на 10 жовтня і подальші обстріли і загрози, ситуація прогнозованіша, і це дає змогу подумати про майбутнє, – сказав лікар.

Якщо ти в голові складаєш плани на майбутнє, ти стаєш спокійнішим, як мінімум, додав Олег Чабан. При нових викликах потрібно знайти собі такий наратив, що ці виклики наближають нас до перемоги.

– Є таке поняття як посттравматичний стрес, але з 2004 року існує поняття посттравматичний ріст, – пояснив Чабан. – Тобто біди, які навалюються на тебе та будь-яке величезне випробування роблять тебе мужнішим і сильнішим.

Психотерапевт розказав, що спілкуючись з тими, хто вийшов з-під обстрілів, окупації, він бачить, що більшість з цих людей не стануть психічно нездоровими, вони стануть сильнішими і будуть цінувати життя.

Тому, що ми зараз не страждаємо, а шукаємо, кому допомогти, що зробити для дітей, для будь-кого, щоб покращити чиєсь становище. Це і є той посттравматичний ріст.

– Потрібно працювати на майбутнє, планувати своє життя і, як це не звучить дивно наразі – отримувати задоволення, – зазначив психотерапевт. – Це стосується, як музики, що ви прослуховуєте після робочого дня до планів на майбутнє. Налаштовуйтесь на отримання задоволення.

Добре розпочати у думках налаштовуватися на майбутнє життя, і головне, щось робити для втілення задуманного: курси, мистецтво, новий стартап, чим будуть займатися мої діти. Людина налаштовується на реалізацію себе у майбутньому. Це дуже важливо, тому що Україна після перемоги вже не буде такою, якою була до 24 лютого.

– Україна буде зовсім іншою після війни,- запевнив Олег Чабан. – І це не значить – нові будови, нові дороги, відновлення електропостачання. Для мене це зміна архетипу.

Олег Чабан погоджується з тими психологами, які вважають, що 24 лютого змінило образ України. Від мирного материнського образу як жінки матері, що намагається всіх зігріти, бути толерантною до образа країни-воїна, який уже починає цінувати весь світ. З таким архетипом, вважає психолог, можна гори перевертати.

Потрібно тільки правильно налаштуватися: треба зрозуміти, що випробування даються нам, щоб стати сильнішими.