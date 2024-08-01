Малина – неймовірно смачна та корисна ягода. Її батьківщиною вважається Туреччина, але є вона по всьому світу.

З цією ягодою пов’язано багато вірувань. Наприклад, на Філіппінах при вході в будинок вішали гілочку з малини, щоб відігнати злих духів. У Німеччині малинові тростинки прив’язували до шиї коня, щоб заспокоїти його. Трапляються згадки про малину й в українській міфології. Три сестри, Малина, Калина та Шипшина, символізували зв’язок з потойбічним світом.

У сучасному світі малина вважається дієвим засобом проти застуди. Також вона активно використовується в кулінарії. З неї готують варення, компоти, випічку, перетирають з цукром, заморожують, сушать. Але найкраще вона смакує саме у свіжому вигляді.

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Проте багатьох цікавить, чи потрібно мити малину перед тим як їсти. Одні люди вважають, що немиті ягоди є джерелом інфекцій, інші впевнені, що після миття малина втратить смакові якості та перетвориться на кашу.

Отже — мити чи не мити малину?

Чи потрібно мити малину перед вживанням

Факти ICTV запитали у лікарки-дієтолога Тетяни Кіхтєвої, чи потрібно мити малину перед тим як їсти.

Експертка зазначила, що перед вживанням малину все ж таки краще мити, оскільки на ній можуть міститися бактерії та грибки, які спричиняють різні захворювання.

Також на малині може бути бруд та сміття, який потрапляє на ягоди під час збирання або транспортування.

— Коли люди збирають малину, вони торкаються до неї руками. Транспортування також може забруднювати її пилом. Тому, коли миємо малину, ми видаляємо цей бруд, — зазначила Тетяна Кіхтєва.

Малина може містити залишки пестицидів, які дуже шкідливі для здоров’я. Коли ми помиємо ягоди, кількість шкідливих речовин зменшиться.

Тож чи потрібно мити малину? Так, потрібно.

Як правильно мити малину

Щоб ягоди не зіпсувалися та не перетворилися на несмачну кашу, лікарка-дієтолог радить мити малину безпосередньо перед тим, як ви сідаєте її їсти.

Робити це потрібно обережно, під прохолодною проточною водою. Після того як ви помиєте малину, необхідно відкинути її на друшляк, щоб стекла зайва вода.

Потім просушити ягоди паперовим рушником або чистою тканиною і відразу з’їсти, щоб вона не увібрала воду.