Кутя – невід’ємна частина різдвяного столу. Її готують майже у кожному будинку, і кожна господиня за своїм рецептом.

Факти ICTV знайшли два рецепти: один – більш дієтичний і низькокалорійний, інший – традиційний.

Дієтичний рецепт куті

Інгредієнти

пшениця для куті ⠀

узвар (можна з медом) ⠀

мак перетертий без цукру

сухофрукти на ваш смак ⠀

цукати⠀

горіхи

Приготування

Відварити пшеницю. Зварити узвар і дати йому настоятися. З’єднати кашу та всі інгредієнти. Добре перемішати. Залити все узваром.

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Традиційний рецепт куті

Інгредієнти

пшенична крупа

родзинки

цукор

мед

мак

волоський горіх

Приготування

Промити крупу, додати воду і варити до готовності (приблизно 30-50 хвилин). Мак залити окропом і залишити на 15 хвилин. Потім додати цукор і перетерти до появи білого “молочка”. Родзинки залити окропом на 10-25 хвилин. Горіхи подрібнити. Мед трішки розбавити з водою, щоб було зручно перемішувати кутю. Злити воду із каші. За смаком додати всі складові.

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Кутя – калорійна страва, її роблять такою сухофрукти, горіхи та цукор. Тому якщо додавати їх менше, можна зробити цю страву дієтичнішою.