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Дієтична та традиційна. Рецепти куті на Різдво

5 Січня 2022, 17:24
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кутя
Джерело: Depositphotos

Кутя – невід’ємна частина різдвяного столу. Її готують майже у кожному будинку, і кожна господиня за своїм рецептом.

Факти ICTV знайшли два рецепти: один – більш дієтичний і низькокалорійний, інший – традиційний.

Дієтичний рецепт куті

Інгредієнти

  • пшениця для куті ⠀
  • узвар (можна з медом) ⠀
  • мак перетертий без цукру
  • сухофрукти на ваш смак ⠀
  • цукати⠀
  • горіхи
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Приготування

  1. Відварити пшеницю.
  2. Зварити узвар і дати йому настоятися.
  3. З’єднати кашу та всі інгредієнти.
  4. Добре перемішати.
  5. Залити все узваром.

 

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Традиційний рецепт куті

Інгредієнти

  • пшенична крупа
  • родзинки
  • цукор
  • мед
  • мак
  • волоський горіх
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Приготування

  1. Промити крупу, додати воду і варити до готовності (приблизно 30-50 хвилин).
  2. Мак залити окропом і залишити на 15 хвилин. Потім додати цукор і перетерти до появи білого “молочка”.
  3. Родзинки залити окропом на 10-25 хвилин.
  4. Горіхи подрібнити.
  5. Мед трішки розбавити з водою, щоб було зручно перемішувати кутю.
  6. Злити воду із каші.
  7. За смаком додати всі складові.

 

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Кутя – калорійна страва, її роблять такою сухофрукти, горіхи та цукор. Тому якщо додавати їх менше, можна зробити цю страву дієтичнішою.

Теги
Кулінарні рецепти , Різдво , Рецепт
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