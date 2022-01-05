Кутя – невід’ємна частина різдвяного столу. Її готують майже у кожному будинку, і кожна господиня за своїм рецептом.
Факти ICTV знайшли два рецепти: один – більш дієтичний і низькокалорійний, інший – традиційний.
Дієтичний рецепт куті
Інгредієнти
- пшениця для куті ⠀
- узвар (можна з медом) ⠀
- мак перетертий без цукру
- сухофрукти на ваш смак ⠀
- цукати⠀
- горіхи
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Приготування
- Відварити пшеницю.
- Зварити узвар і дати йому настоятися.
- З’єднати кашу та всі інгредієнти.
- Добре перемішати.
- Залити все узваром.
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Традиційний рецепт куті
Інгредієнти
- пшенична крупа
- родзинки
- цукор
- мед
- мак
- волоський горіх
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Приготування
- Промити крупу, додати воду і варити до готовності (приблизно 30-50 хвилин).
- Мак залити окропом і залишити на 15 хвилин. Потім додати цукор і перетерти до появи білого “молочка”.
- Родзинки залити окропом на 10-25 хвилин.
- Горіхи подрібнити.
- Мед трішки розбавити з водою, щоб було зручно перемішувати кутю.
- Злити воду із каші.
- За смаком додати всі складові.
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Кутя – калорійна страва, її роблять такою сухофрукти, горіхи та цукор. Тому якщо додавати їх менше, можна зробити цю страву дієтичнішою.