М’яка та ніжна скоринка та ароматна соковита начинка – це і є ті самі біляші, рецепт яких хоч раз шукала кожна господиня.
Перед ними просто неможливо встояти! А купувати на базарі – зась. Бо домашні біляші набагато смачніші та якісніші.
Покроковий рецепт приготування біляшів на сковороді, список необхідних інгредієнтів та рекомендації щодо приготування – читайте нижче.
Як приготувати біляші – рецепт
Традиційно готують біляші з дріжджового тіста. Фарш можна брати будь-який, але найсмачніші біляші виходять саме з фаршу асорті (свинина, яловичина, курка). Якщо ви придбали курячий фарш, додайте до нього мелене сало або 2 ст. л. олії. Така начинка буде соковита та ароматна.
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко тепле – 0,5 склянки
- цукор – 1 ст. л.
- дріжджі свіжі – 30 г або сухі – 10 г
- борошно – 3 склянки (склянка – 200 мл) +1 ст. л.
- сіль – 1 ч. л. (без гірки)
- вода тепла – 1 склянка
- олія – 3 ст. л.
Для начинки:
- фарш м’ясний – 400 г
- цибуля – 2 шт.
- вода – 3 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Додатково:
- олія для смаження – 500 мл
- паперовий рушник
Рецепт тіста для біляшів:
- Спочатку приготуємо опару. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор. Всипаємо 1 ст. л. борошна, перемішуємо. Ставимо опару в тепло на 20 хвилин. Для опари молоко можна замінити на воду у тій же пропорції.
- Отже, опара готова. Продовжуємо приготування тіста на біляші. Опару перемішуємо, вливаємо воду, додаємо сіль та олію (3 ст. л.), вимішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Довго вимішувати не треба.
- Поміщаємо тісто у тепло і залишаємо, щоб гарно підійшло. Це займе близько години.
- Тісто викладаємо на змащений олією стіл і розділяємо на 10 шматочків.
- Кожен шматочок тіста розпластуємо руками по поверхні. Борошно підсипати не треба. Руки можна трішки змастити олією.
- Викладаємо на середину кружалець тіста начинку.
- Защипуємо тісто руками і злегка притискаємо, щоб вироби були пласкі.
Приготування начинки для біляшів:
- Почищену цибулю нарізаємо дуже маленькими кубиками або збиваємо блендером.
- Додаємо м’ясний фарш, сіль, перець і гарно перемішуємо.
- Вливаємо 3 ст. л. води, ще раз перемішуємо.
Як і скільки смажити біляші
- У сковороді розігріваємо олію і зменшуємо вогонь до середнього.
- Викладаємо вироби і смажимо с кожного боку по 3 хвилини.
- Гарячі біляші викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Приготовлені за цим рецептом біляші виходять такі смачні, що варто готувати одразу дві порції. Подайте гарячими. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.