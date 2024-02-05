М’яка та ніжна скоринка та ароматна соковита начинка – це і є ті самі біляші, рецепт яких хоч раз шукала кожна господиня.

Перед ними просто неможливо встояти! А купувати на базарі – зась. Бо домашні біляші набагато смачніші та якісніші.

Покроковий рецепт приготування біляшів на сковороді, список необхідних інгредієнтів та рекомендації щодо приготування – читайте нижче.

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Як приготувати біляші – рецепт

Традиційно готують біляші з дріжджового тіста. Фарш можна брати будь-який, але найсмачніші біляші виходять саме з фаршу асорті (свинина, яловичина, курка). Якщо ви придбали курячий фарш, додайте до нього мелене сало або 2 ст. л. олії. Така начинка буде соковита та ароматна.

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко тепле – 0,5 склянки

цукор – 1 ст. л.

дріжджі свіжі – 30 г або сухі – 10 г

борошно – 3 склянки (склянка – 200 мл) +1 ст. л.

сіль – 1 ч. л. (без гірки)

вода тепла – 1 склянка

олія – 3 ст. л.

Для начинки:

фарш м’ясний – 400 г

цибуля – 2 шт.

вода – 3 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Додатково:

олія для смаження – 500 мл

паперовий рушник

Рецепт тіста для біляшів:

Спочатку приготуємо опару. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор. Всипаємо 1 ст. л. борошна, перемішуємо. Ставимо опару в тепло на 20 хвилин. Для опари молоко можна замінити на воду у тій же пропорції. Отже, опара готова. Продовжуємо приготування тіста на біляші. Опару перемішуємо, вливаємо воду, додаємо сіль та олію (3 ст. л.), вимішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Довго вимішувати не треба. Поміщаємо тісто у тепло і залишаємо, щоб гарно підійшло. Це займе близько години. Тісто викладаємо на змащений олією стіл і розділяємо на 10 шматочків. Кожен шматочок тіста розпластуємо руками по поверхні. Борошно підсипати не треба. Руки можна трішки змастити олією. Викладаємо на середину кружалець тіста начинку. Защипуємо тісто руками і злегка притискаємо, щоб вироби були пласкі.

Приготування начинки для біляшів:

Почищену цибулю нарізаємо дуже маленькими кубиками або збиваємо блендером. Додаємо м’ясний фарш, сіль, перець і гарно перемішуємо. Вливаємо 3 ст. л. води, ще раз перемішуємо.

Як і скільки смажити біляші

У сковороді розігріваємо олію і зменшуємо вогонь до середнього. Викладаємо вироби і смажимо с кожного боку по 3 хвилини. Гарячі біляші викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Приготовлені за цим рецептом біляші виходять такі смачні, що варто готувати одразу дві порції. Подайте гарячими. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.