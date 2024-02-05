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Домашні біляші: рецепт приготування на сковороді

5 Лютого 2024, 14:59
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Біляші

М’яка та ніжна скоринка та ароматна соковита начинка – це і є ті самі біляші, рецепт яких хоч раз шукала кожна господиня.

Перед ними просто неможливо встояти! А купувати на базарі – зась. Бо домашні біляші набагато смачніші та якісніші.

Покроковий рецепт приготування біляшів на сковороді, список необхідних інгредієнтів та рекомендації щодо приготування – читайте нижче.

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Як приготувати біляші – рецепт

Традиційно готують біляші з дріжджового тіста. Фарш можна брати будь-який, але найсмачніші біляші виходять саме з фаршу асорті (свинина, яловичина, курка). Якщо ви придбали курячий фарш, додайте до нього мелене сало або 2 ст. л. олії. Така начинка буде соковита та ароматна.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • молоко тепле – 0,5 склянки
  • цукор – 1 ст. л.
  • дріжджі свіжі – 30 г або сухі – 10 г
  • борошно – 3 склянки (склянка – 200 мл) +1 ст. л.
  • сіль – 1 ч. л. (без гірки)
  • вода тепла – 1 склянка
  • олія – 3 ст. л.

Для начинки:

  • фарш м’ясний – 400 г
  • цибуля – 2 шт.
  • вода – 3 ст. л.
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку

Додатково:

  • олія для смаження – 500 мл
  • паперовий рушник

Рецепт тіста для біляшів:

  1. Спочатку приготуємо опару. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор. Всипаємо 1 ст. л. борошна, перемішуємо. Ставимо опару в тепло на 20 хвилин. Для опари молоко можна замінити на воду у тій же пропорції.
  2. Отже, опара готова. Продовжуємо приготування тіста на біляші. Опару перемішуємо, вливаємо воду, додаємо сіль та олію (3 ст. л.), вимішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Довго вимішувати не треба.
  3. Поміщаємо тісто у тепло і залишаємо, щоб гарно підійшло. Це займе близько години.
  4. Тісто викладаємо на змащений олією стіл і розділяємо на 10 шматочків.
  5. Кожен шматочок тіста розпластуємо руками по поверхні. Борошно підсипати не треба. Руки можна трішки змастити олією.
  6. Викладаємо на середину кружалець тіста начинку.
  7. Защипуємо тісто руками і злегка притискаємо, щоб вироби були пласкі.

Приготування начинки для біляшів:

  1. Почищену цибулю нарізаємо дуже маленькими кубиками або збиваємо блендером.
  2. Додаємо м’ясний фарш, сіль, перець і гарно перемішуємо.
  3. Вливаємо 3 ст. л. води, ще раз перемішуємо.

Як і скільки смажити біляші

  1. У сковороді розігріваємо олію і зменшуємо вогонь до середнього.
  2. Викладаємо вироби і смажимо с кожного боку по 3 хвилини.
  3. Гарячі біляші викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Приготовлені за цим рецептом біляші виходять такі смачні, що варто готувати одразу дві порції. Подайте гарячими. Смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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