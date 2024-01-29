Наша українська кухня славиться своєю різноманітністю та смачними стравами, а серед них особливе місце займають галушки.

Історія галушок налічує сотні років. Вони виникли як простий, але ситний вид харчування. Перші галушки готували з прісного тіста та води, але з часом почали додаватися нові інгредієнти й рецепт галушок змінився.

Зараз українська кухня має безліч варіантів галушок, і майже кожен регіон має свій унікальний рецепт або схожу страву. Рецепт тіста для галушок може буди на основі борошна або картоплі. Готують їх із додаванням сиру, манної крупи.

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Як приготувати галушки щоб вийшли смачні та апетитні, а також із чим подати – читайте нижче.

Галушки – рецепт приготування

Традиційно заправляють галушки шкварками зі смаженою цибулею. Ми ж ділимося сучасним рецептом подачі галушок з соусом на основі м’ясного фаршу.

Інгредієнти:

Тісто на галушки:

борошно – 220 г

кефір – 100 мл

яйце – 1 шт.

сода – 2 г

сіль – пару дрібок

Для соусу:

м’ясний фарш – 250 г

цибулина – 1 шт.

томатна паста – 1 ст. л.

часник – 1 зубок

сіль, паприка, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Галушки рецепт тіста:

У миску виливаємо кефір, додаємо соду та перемішуємо. Потім додаємо яйце, сіль і ще раз гарно перемішуємо. Поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто загортаємо в харчову плівку і поміщаємо в холодильник на 20-30 хвилин. Тісто ділимо на 2-3 частини. Розкачуємо тонкі ковбаски й нарізаємо на шматочки або просто відщипуємо шматочки приблизно однакового розміру. Варимо галушки в киплячій підсоленій воді до готовності (близько 3 хвилин після закипання води). Воду зливаємо, додаємо до галушок шматочок вершкового масла і перемішуємо. Це треба зробити для того, щоб галушки не злиплися. Подаємо галушки гарячими з підсмажкою або томатно-м’ясним соусом.

Рецепт соусу:

Почищену цибулину нарізаємо кубиками і обсмажуємо на олії близько 5 хвилин. Додаємо фарш і готуємо до готовності фаршу. Потім додаємо томатну пасту розведену в 0,5 склянці води та усі спеції, перемішуємо. Соус доводимо до кипіння і знімаємо з плити.

Готуючи автентичні українські страви, ми передаємо традиції наступним поколінням. Готуймо разом і все вийде смачно та апетитно!

Фото: Depositphotos