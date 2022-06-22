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Їжа

Кабачкові оладки з бананом

22 Червня 2022, 19:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ладьи
Джерело: Depositphotos

Оладки з кабачками ми вже готували, додаючи моркву і зелень, часник або цибулю. А якщо зробити незвичний мікс – кабачок і банан? Спробуйте – вам сподобається, упевнений шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

Банан почистіть і потріть на крупній тертці. Вибирайте стиглі банани яскравого жовтого кольору. Зелені і коричневі переспілі банани краще не використовувати.

Кілька кабачків помийте, обріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Вибирайте кабачки невеликого розміру, щоб вони були твердими.

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Додайте до натертим кабачків і банану одне яйце і трохи перемішайте.

Додайте 1 ст. ложку сметани і ще раз добре перемішайте. Сметана додасть оладок більш ніжний смак.

Додайте 2 ст. ложку пшеничного борошна і перемішайте до отримання однорідної маси. Додайте кілька пучок солі.

Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох сторін до золотистого кольору.

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Готові оладки викладіть на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб вбралося зайве масло. Подавайте оладки зі сметаною.

Джерело: Євген Клопотенко

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