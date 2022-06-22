Оладки з кабачками ми вже готували, додаючи моркву і зелень, часник або цибулю. А якщо зробити незвичний мікс – кабачок і банан? Спробуйте – вам сподобається, упевнений шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

2 кабачки невеликого розміру

1 банан

1 яйце

1 ст. л. сметани (15-20% жирності)

2 ст. л. борошна

2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження

сіль до смаку

Банан почистіть і потріть на крупній тертці. Вибирайте стиглі банани яскравого жовтого кольору. Зелені і коричневі переспілі банани краще не використовувати.

Кілька кабачків помийте, обріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Вибирайте кабачки невеликого розміру, щоб вони були твердими.

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Додайте до натертим кабачків і банану одне яйце і трохи перемішайте.

Додайте 1 ст. ложку сметани і ще раз добре перемішайте. Сметана додасть оладок більш ніжний смак.

Додайте 2 ст. ложку пшеничного борошна і перемішайте до отримання однорідної маси. Додайте кілька пучок солі.

Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох сторін до золотистого кольору.

Готові оладки викладіть на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб вбралося зайве масло. Подавайте оладки зі сметаною.

Джерело: Євген Клопотенко