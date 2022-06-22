Оладки з кабачками ми вже готували, додаючи моркву і зелень, часник або цибулю. А якщо зробити незвичний мікс – кабачок і банан? Спробуйте – вам сподобається, упевнений шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти
Кілька кабачків помийте, обріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Вибирайте кабачки невеликого розміру, щоб вони були твердими.
Додайте до натертим кабачків і банану одне яйце і трохи перемішайте.
Додайте 1 ст. ложку сметани і ще раз добре перемішайте. Сметана додасть оладок більш ніжний смак.
Додайте 2 ст. ложку пшеничного борошна і перемішайте до отримання однорідної маси. Додайте кілька пучок солі.
Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох сторін до золотистого кольору.
Готові оладки викладіть на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб вбралося зайве масло. Подавайте оладки зі сметаною.
Джерело: Євген Клопотенко