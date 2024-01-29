Що робить рецепт кокосового печива таким винятковим? По-перше, таке печиво дуже ніжне, ароматне та розсипчасте. По-друге, готується і випікається за лічені хвилини!
Приготувати тісто для цього печива можна з тертої стружки свіжого кокоса або сухої кокосової стружки. Якщо візьмете свіжу, печиво буде більш соковитим та ароматним. Але й із сухої стружки печиво також виходить смачним та корисним. Чому корисне?
Кокосова стружка має у своєму складі корисні жири, вітаміни, калій, залізо, цинк, кальцій, клітковину та інші не менш важливі елементи. І, що цікаво, у ній немає крохмалю.
Як приготувати кокосове печиво – читайте в матеріалі.
Кокосове печиво – рецепт приготування
Кокосова стружка гарно поєднується з кисломолочним сиром. За бажанням можна додати 100 г сиру та 1 ст. л. манної крупи.
Інгредієнти:
- кокосова стружка – 40 г
- борошно – 350 г
- яйце – 1 шт.
- цукрова пудра – 3 ст. л.
- вершкове масло – 100 г
- ваніль – до смаку
- сіль – дрібка
- розпушувач – 1 ч. л.
- цедра лимона – 1 ч. л.
- сік лимона – 1 ст. л.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукровою пудрою, ваніллю та дрібкою солі.
- Борошно просіюємо з розпушувачем і поєднуємо з розм’якшеним вершковим маслом.
- Отриману суміш додаємо до яєчної маси та гарно перемішуємо.
- Потім додаємо кокосову стружку, сік та цедру лимона.
- Тісто накриваємо харчовою плівкою і поміщаємо у холодильник на 20 хвилин.
- Викладаємо печиво на деко з пергаментом на відстані один від одного.
- Випікаємо у духовці за 180 °C близько 12-15 хвилин.
Печиво, що охололо, зберігаємо у закритому контейнері.
Готове кокосове печиво можна полити шоколадною глазур’ю.
Збережіть цей рецепт кокосового печива, бо приготувавши один раз, ви будете готувати його знову і знову. Смачного чаювання!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.