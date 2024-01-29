Що робить рецепт кокосового печива таким винятковим? По-перше, таке печиво дуже ніжне, ароматне та розсипчасте. По-друге, готується і випікається за лічені хвилини!

Приготувати тісто для цього печива можна з тертої стружки свіжого кокоса або сухої кокосової стружки. Якщо візьмете свіжу, печиво буде більш соковитим та ароматним. Але й із сухої стружки печиво також виходить смачним та корисним. Чому корисне?

Кокосова стружка має у своєму складі корисні жири, вітаміни, калій, залізо, цинк, кальцій, клітковину та інші не менш важливі елементи. І, що цікаво, у ній немає крохмалю.

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Як приготувати кокосове печиво – читайте в матеріалі.

Кокосове печиво – рецепт приготування

Кокосова стружка гарно поєднується з кисломолочним сиром. За бажанням можна додати 100 г сиру та 1 ст. л. манної крупи.

Інгредієнти:

кокосова стружка – 40 г

борошно – 350 г

яйце – 1 шт.

цукрова пудра – 3 ст. л.

вершкове масло – 100 г

ваніль – до смаку

сіль – дрібка

розпушувач – 1 ч. л.

цедра лимона – 1 ч. л.

сік лимона – 1 ст. л.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукровою пудрою, ваніллю та дрібкою солі. Борошно просіюємо з розпушувачем і поєднуємо з розм’якшеним вершковим маслом. Отриману суміш додаємо до яєчної маси та гарно перемішуємо. Потім додаємо кокосову стружку, сік та цедру лимона. Тісто накриваємо харчовою плівкою і поміщаємо у холодильник на 20 хвилин. Викладаємо печиво на деко з пергаментом на відстані один від одного. Випікаємо у духовці за 180 °C близько 12-15 хвилин.

Печиво, що охололо, зберігаємо у закритому контейнері.

Готове кокосове печиво можна полити шоколадною глазур’ю.

Збережіть цей рецепт кокосового печива, бо приготувавши один раз, ви будете готувати його знову і знову. Смачного чаювання!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.