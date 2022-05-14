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Їжа

Найпростіший рецепт приготування спаржі

14 Травня 2022, 18:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
спаржа
У паростках спаржі міститься дуже багато корисних речовин, а ще вона неймовірно смачна, вважає шеф Євген Клопотенко. Головне пам’ятати, що спаржа готується  дуже швидко. Тому, коли ви її готуєте, слідкуйте, щоб вона не переварилася.

Спочатку відріжте нижню частину пагонів – вона найтвердіша і жувати її не дуже приємно.  2-3 сантиметри знизу сміливо відрізайте. Далі почистіть їх. Але це потрібно робити не завжди, а тільки в разі, якщо верхній шар стебла дуже твердий. І очищайте тільки в нижній частині, вгорі спаржа дуже ніжна і м’яка.

Потім спаржу потрібно бланшувати в підсоленій воді, що кипить, протягом однієї хвилини і не більше. Відразу після цього дістаньте спаржу і перекладіть в миску з холодною водою, щоб зупинити приготування.

Потім викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб волога вбралася.

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Для того, щоб отримати максимум смаку від спаржі, обсмажте її на вершковому маслі протягом 1-2 хвилин. Виходить просто божественно!

Джерело: Євген Клопотенко

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