Підтягування – це функціональна вправа, яка чудово розвиває силу верхньої частини тіла та може знадобитися у житті (навіть врятувати життя). Будь-хто, навіть той, хто не має міцних м’язів рук і спини – може опанувати підтягування.

Просто потрібно знати, з чого і як почати, докласти час і зусилля та вивчити правильну техніку.

При підтягуванні працюють найбільші м’язи корпусу – це найширші м’язи спини, трапеції, біцепси рук та м’язи плеча

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Отже, щоб опанувати підтягування, вам потрібно навчилися “включати” ці м’язи.

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Як тільки ви навчитеся виконувати підтягування саме м’язами спини, ця вправа буде вам даватися набагато легше!

Адже крупні м’язові масиви вашої спини будуть немов виштовхувати вас наверх.

Саме це часто є причиною, чому не виходить підтягнутися. Адже переважна більшість людей намагається виконати підйом за рахунок лише рук.

Руки відносно нашого тіла мають доволі маленькі та не такі сильні м’язи, щоб підняти вагу всього тіла.А от великим м’язам спини це проблеми не становить.

Щоб навчитися відчувати м’язи вашої спини і швидше опанувати підтягування, спробуйте скористатися рекомендаціями, які показані у відео.

Фото: Максим Королевич