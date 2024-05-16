Продовжуючи актуальну тему заготовок з полуниці, хочемо поділитися з вами простим та корисним рецептом – полуниця у власному соку на зиму.

Ці смачні та красиві ягоди багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Зберігаючи полуницю у власному соку, ми зберігаємо більшість корисних речовин!

Заготовлена таким способом полуниця виходить дуже смачною, має насичений колір, а ягоди залишаються ціленькими та дуже апетитними.

Полуниця у власному соку вам точно сподобається! Вона ідеально підходить як смачна добавка до млинців, панкейків, сиру, запіканок, морозива та багатьох інших десертів та напоїв.

Полуниця у власному соку на зиму: рецепт

Для заготівлі полуниці за цим рецептом обирайте щільні ягоди середнього розміру. Якщо полуниця занадто м’яка, вона не підійде.

Інгредієнти на банку об’ємом 0,5 літра:

полуниця – 500 г

Приготування:

У велику миску вливаємо холодну воду, висипаємо ягоди та гарно, але акуратно промиваємо їх. Потім видаляємо у полуниці хвостики, ще раз промиваємо та гарно обсушуємо. Поки ягоди обсушуються, простерилізуємо банки. Як це зробити в духовці дивіться за посиланням. У цьому рецепті розкажемо, якщо стерилізувати банки у мікрохвильовці. Робимо це так: 1) Банки гарно промиваємо з харчовою содою 2) У кожну банку вливаємо по 100-150 мл води 3) Поміщаємо їх у мікрохвильовку і стерилізуємо на максимальній потужності 3 хвилини. 4) Воду з банок зливаємо. У банки викладаємо ягоди так, щоб не пошкодити їх. Накриваємо банки стерилізованими кришками. Нам знадобиться широка каструля. Застеляємо дно каструлі кухонним рушником і виставляємо банки. Вливаємо теплу воду по плечики банок. Воду доводимо до кипіння і відразу зменшуємо вогонь. Стерилізуємо полуницю у власному соку близько 1 години 10 хвилин. Час приготування залежить від соковитості ягід. При нагріванні ягоди пустять сік і поступово осядуть на дно банок. Коли це відбудеться, потрібно додати у кожну банку ще по 5-8 ягід, накрити кришками та продовжити стерилізацію. Загалом додавати ягоди доведеться близько 3 разів. Коли полуниці будуть повністю у власному соку, вогонь збільшуємо, доводимо заготовку до кипіння і продовжуємо готувати ще 5 хвилин. Обережно виймаємо банки з каструлі та закручуємо стерилізованими кришками. Потім банки перевертаємо, накриваємо рушником і залишаємо до повного охолодження за кімнатної температури.

От, власне, і все. Полуниця у власному соку на зиму готова. Збережіть рецепт, бо він того вартий! Смачної зими!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.