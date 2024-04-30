Глазур для паски з цукру готується дуже швидко. Буквально трішки часу, і великодня оздоба для пасок готова.

Усе, що нам для неї знадобиться: желатин, цукор, вода та сік лимона. Приготовлений за цим рецептом декор не кришиться, чудово фіксує пасочки та має неймовірний білосніжний вигляд.

Отже, як приготувати глазур з цукру для паски та корисні поради – читайте в матеріалі.

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Глазур для паски з цукру: покроковий рецепт

Сік лимона у рецепті можна замінити дрібкою лимонної кислоти. У глазур, щоб надати їй нових кольорів, можна додати декілька крапель харчового натурального барвника (сік буряка, моркви чи шпинату).

Інгредієнти на 6-8 пасок:

цукор – 200 г

желатин швидкорозчинний – 2 ч. л.

вода – 7 ст. л.

сік лимона – 2 ч. л.

Приготування:

Желатин висипаємо у склянку, додаємо 3 ст. л. води та залишаємо на 10 хвилин, щоб він набух. Цукор всипаємо у невелику каструльку, додаємо 4 ст. л. води та ставимо на вогонь. Варимо, помішуючи, до розчинення цукру та після цього ще 2 хвилини. Наприкінці приготування сиропу вливаємо сік лимона. В отриманий цукровий сироп вводимо желатин і швидко перемішуємо. Потім збиваємо міксером на великих обертах, допоки суміш не стане білою та однорідною.

Отже, як бачимо, рецепт глазурі для паски з цукру простий. Даємо їй трохи охолонути та прикрашаємо паски.

Декоровані та прикрашені великодньою посипкою паски залишаємо за кімнатної температури, щоб глазур повністю застигла. Зазвичай це займає близько 1 години.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.