Напевно в кожного з нас є особливі страви, якими частувала бабуся. Вони не просто задовольняли голод, але й дарували справжню радість. Бо все, що вона готувала, було найсмачнішим і запам’яталося на все життя.

Наприклад, у моїй колекції зібрано безліч її рецептів. Усі вони нагадують про щасливе дитинство і теплі сімейні свята. А один із найулюбленіших — мариновані помідори з капустою на зиму.

Помідори з капустою на зиму: рецепт

Це чудовий варіант зберегти смак літа в банці. Але попри те, що рецепт дуже простий, він потребує часу й уваги.

Однак результат того вартий, адже помідори з капустою на зиму – просто скарбниця вітамінів, яких доволі часто бракує в холодний сезон. Тож мерщій за продуктами.

Інгредієнти:

Помідори — 2 кг

Капуста — 1,5 кг

Морква — 500 г

Болгарський перець — 500 г

Часник — 5-6 зубчиків

Цибуля — 2 шт.

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Оцет 9% — 200 мл

Рослинна олія — 200 мл

Чорний перець горошком — 10 шт.

Лавровий лист — 3-4 шт.

Як приготувати помідори з капустою: покроковий рецепт

Передусім підготуйте всі інгредієнти. Це зовсім нескладно. Овочі треба добре вимити та видалити зайве.

Капусту дрібно нашинкуйте. Моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець поріжте соломкою, помідори – часточками, цибулю – напівкільцями, часник подрібніть. Часник дрібно поріжте або натріть на дрібній тертці. У великій мисці змішайте капусту, моркву, перець, цибулю та часник. Додайте сіль, цукор, чорний перець горошком і лавровий лист. Добре перемішайте руками, трохи пом’явши овочі, щоб вони пустили сік. Приготуйте маринад: у каструлі змішайте оцет і рослинну олію. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь та дайте маринаду трохи покипіти 3-5 хв. Підготуйте стерилізовані банки. На дно кожної банки покладіть кілька часточок помідорів. Зверху викладайте овочеву суміш, чергуючи шари з помідорами. Закінчіть шаром помідорів. Залийте овочі гарячим маринадом, залишаючи трохи місця до краю банки. Закатайте банки стерилізованими кришками. Помістіть закриті банки у велику каструлю з гарячою водою (вода має покривати банки на 2/3). Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте суміш протягом 20-30 хв. Потім обережно вийміть банки з каструлі та дайте їм охолонути за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному темному місці.

Ваші смачні помідори з капустою на зиму готові. Насолоджуйтесь, доповнюючи свій раціон вітамінами та спогадами про літо.