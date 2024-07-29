Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Смачно, як у бабусі: помідори з капустою на зиму

29 Липня 2024, 15:40
Марина Мелехова редактор стрічки
Помідори з капустою на зиму
Джерело: Pixabay

Напевно в кожного з нас є особливі страви, якими частувала бабуся. Вони не просто задовольняли голод, але й дарували справжню радість. Бо все, що вона готувала, було найсмачнішим і запам’яталося на все життя.

Наприклад, у моїй колекції зібрано безліч її рецептів. Усі вони нагадують про щасливе дитинство і теплі сімейні свята. А один із найулюбленіших — мариновані помідори з капустою на зиму.

Помідори з капустою на зиму: рецепт

Це чудовий варіант зберегти смак літа в банці. Але попри те, що рецепт дуже простий, він потребує часу й уваги.

Однак результат того вартий, адже помідори з капустою на зиму – просто скарбниця вітамінів, яких доволі часто бракує в холодний сезон. Тож мерщій за продуктами.

Інгредієнти:

  • Помідори — 2 кг
  • Капуста — 1,5 кг
  • Морква — 500 г
  • Болгарський перець — 500 г
  • Часник — 5-6 зубчиків
  • Цибуля — 2 шт.
  • Сіль — 2 ст. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Оцет 9% — 200 мл
  • Рослинна олія — 200 мл
  • Чорний перець горошком — 10 шт.
  • Лавровий лист — 3-4 шт.

Як приготувати помідори з капустою: покроковий рецепт

Передусім підготуйте всі інгредієнти. Це зовсім нескладно. Овочі треба добре вимити та видалити зайве.

  1. Капусту дрібно нашинкуйте.
  2. Моркву натріть на великій тертці.
  3. Болгарський перець поріжте соломкою, помідори – часточками, цибулю  – напівкільцями, часник подрібніть.
  4. Часник дрібно поріжте або натріть на дрібній тертці.
  5. У великій мисці змішайте капусту, моркву, перець, цибулю та часник. Додайте сіль, цукор, чорний перець горошком і лавровий лист. Добре перемішайте руками, трохи пом’явши овочі, щоб вони пустили сік.
  6. Приготуйте маринад: у каструлі змішайте оцет і рослинну олію. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь та дайте маринаду трохи покипіти 3-5 хв.
  7. Підготуйте стерилізовані банки. На дно кожної банки покладіть кілька часточок помідорів. Зверху викладайте овочеву суміш, чергуючи шари з помідорами. Закінчіть шаром помідорів.
  8. Залийте овочі гарячим маринадом, залишаючи трохи місця до краю банки. Закатайте банки стерилізованими кришками.
  9. Помістіть закриті банки у велику каструлю з гарячою водою (вода має покривати банки на 2/3). Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте суміш протягом 20-30 хв.
  10. Потім обережно вийміть банки з каструлі та дайте їм охолонути за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному темному місці.

Ваші смачні помідори з капустою на зиму готові. Насолоджуйтесь, доповнюючи свій раціон вітамінами та спогадами про літо.

