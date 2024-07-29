Напевно в кожного з нас є особливі страви, якими частувала бабуся. Вони не просто задовольняли голод, але й дарували справжню радість. Бо все, що вона готувала, було найсмачнішим і запам’яталося на все життя.
Наприклад, у моїй колекції зібрано безліч її рецептів. Усі вони нагадують про щасливе дитинство і теплі сімейні свята. А один із найулюбленіших — мариновані помідори з капустою на зиму.
Помідори з капустою на зиму: рецепт
Це чудовий варіант зберегти смак літа в банці. Але попри те, що рецепт дуже простий, він потребує часу й уваги.
Однак результат того вартий, адже помідори з капустою на зиму – просто скарбниця вітамінів, яких доволі часто бракує в холодний сезон. Тож мерщій за продуктами.
Інгредієнти:
- Помідори — 2 кг
- Капуста — 1,5 кг
- Морква — 500 г
- Болгарський перець — 500 г
- Часник — 5-6 зубчиків
- Цибуля — 2 шт.
- Сіль — 2 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет 9% — 200 мл
- Рослинна олія — 200 мл
- Чорний перець горошком — 10 шт.
- Лавровий лист — 3-4 шт.
Як приготувати помідори з капустою: покроковий рецепт
Передусім підготуйте всі інгредієнти. Це зовсім нескладно. Овочі треба добре вимити та видалити зайве.
- Капусту дрібно нашинкуйте.
- Моркву натріть на великій тертці.
- Болгарський перець поріжте соломкою, помідори – часточками, цибулю – напівкільцями, часник подрібніть.
- Часник дрібно поріжте або натріть на дрібній тертці.
- У великій мисці змішайте капусту, моркву, перець, цибулю та часник. Додайте сіль, цукор, чорний перець горошком і лавровий лист. Добре перемішайте руками, трохи пом’явши овочі, щоб вони пустили сік.
- Приготуйте маринад: у каструлі змішайте оцет і рослинну олію. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь та дайте маринаду трохи покипіти 3-5 хв.
- Підготуйте стерилізовані банки. На дно кожної банки покладіть кілька часточок помідорів. Зверху викладайте овочеву суміш, чергуючи шари з помідорами. Закінчіть шаром помідорів.
- Залийте овочі гарячим маринадом, залишаючи трохи місця до краю банки. Закатайте банки стерилізованими кришками.
- Помістіть закриті банки у велику каструлю з гарячою водою (вода має покривати банки на 2/3). Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте суміш протягом 20-30 хв.
- Потім обережно вийміть банки з каструлі та дайте їм охолонути за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному темному місці.
Ваші смачні помідори з капустою на зиму готові. Насолоджуйтесь, доповнюючи свій раціон вітамінами та спогадами про літо.