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Соковита качина грудка: рецепт та поради

3 Травня 2024, 14:46
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Качина грудка

Маємо для вас смачний рецепт запеченої качиної грудки! Готувати її зовсім не складно, а ваші близькі та гості будуть в захопленні від такої смакоти.

Її ніжний смак та соковитість чудово поєднується з ягідними соусами.

Тож, як приготувати качину грудку та соус до неї – читайте в матеріалі нижче.

Качина грудка: смачний рецепт до свята

Інгредієнти:

  • качина грудка – 2 шт. (600 г)
  • цибуля (бажано біла або порей) – 100 г
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • мед рідкий – 1 ч. л.
  • розмарин – 1 гілочка

Приготування смачної качиної грудки покроково:

  1. Грудки натираємо сумішшю солі та перцю і залишаємо маринуватися за кімнатної температури на 20 хвилин.
  2. У сковороді розігріваємо оливкову олію. Додаємо нарізану кільцями цибулю та гілочку розмарину. Готуємо, помішуючи, ароматно олію близько 3 хвилин.
  3. Потім цибулю та розмарин видаляємо. Перекладаємо качині грудки у сковороду і смажимо з обох боків до золотавої скоринки.
  4. Обсмажені грудки викладаємо у змащену олією форму для запікання, змащуємо медом та поміщаємо у духовку. Готуємо за 180 °С не більше 12 хвилин.

Тим часом можна приготувати ягідний соус. Для цього знадобиться близько 150 г ягід смородини, 1 ст. л. оливкової олії, 1-2 ст. л. цукру та трішки солі. Усе це розтираємо у сотейнику і варимо, після закипання, на слабкому вогні 5 хвилин. Отриману ягідну суміш збиваємо блендером і охолоджуємо. Соус готовий.

Подаємо качині грудки, нарізавши їх на шматки, з ягідним соусом. За бажанням, прикрасивши страву розмарином.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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