Український тренер Віктор Мандзяк у своєму відео, розміщеному у Facebook, пояснив, скільки калорій містить звичайна порція одних з найулюбленіших сезонних ласощів багатьох українців – полуниці зі сметаною та цукром.

Полуниця з добавками і без

За словами тренера, порція полуниці без будь-яких добавок містить 65 калорій.

– Але якщо додати трохи сметани, цукру і все це розмішати, то калорій стане майже вчетверо більше, а саме 245, – каже Віктор Мандзяк.

Дієтично, коли несмачно

За словами експерта, що смачніший продукт, то менше він дієтичний, і навпаки.

– Якщо продукт менш смачний – то він буде дієтичним, – сказав Мандзяк.

Тренер радить усім українцям знайти золоту середину, тобто не зловживати калорійними продуктами, але іноді все ж таки дозволяти собі улюблені ласощі.

Джерело: Віктор Мандзяк