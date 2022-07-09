Яскраві помаранчеві плоди абрикосів зваблюють нас кожного року. С кільки б ми не говорил и що солодке некорисне, а варення з абрикосів варимо. Бо то святе. Шеф Євген Клопотенко пропонує додати до варення коньяку. Спробуємо, адже він стверджує, що алкоголь надає приголомшливого терпкого посмаку та аромату варенню.
Інгредієнти
- 1 кг абрикосів
- 100 г ядер волоських горіхів
- 500 г цукру
- 100 мл коньяку
- 20 мл води
Помийте абрикоси та очистьте від кісточок. Аби варення було ідеальним, краще вибирати стиглі та соковиті плоди.
Викладіть плоди у каструлю, всипте цукор та додайте воду. Поставте каструлю на середній вогонь.
Після того, як варення почне кипіти, додайте ядра волоських горіхів. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть ще 7-10 хвилин.
За кілька хвилин до готовності влийте 100 мл коньяку і перемішайте.
Стерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом та розлийте абрикосове варення.
Дайте банкам охолонути та поставте у прохолодне місце.
Джерело: Євген Клопотенко