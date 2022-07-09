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Їжа

Варення з абрикос з коньяком

9 Липня 2022, 19:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
абрикосовое варенье
Джерело: Depositphotos

Яскраві помаранчеві плоди абрикосів зваблюють нас кожного року. С кільки б ми не говорил и що солодке некорисне, а варення з абрикосів варимо. Бо то святе. Шеф Євген Клопотенко пропонує додати до варення коньяку. Спробуємо, адже він стверджує, що алкоголь надає приголомшливого терпкого посмаку та аромату варенню.

Інгредієнти

  • 1 кг абрикосів
  • 100 г ядер волоських горіхів
  • 500 г цукру
  • 100 мл коньяку
  • 20 мл води

Помийте абрикоси та очистьте від кісточок. Аби варення було ідеальним, краще вибирати стиглі та соковиті плоди.

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Викладіть плоди у каструлю, всипте цукор та додайте воду. Поставте каструлю на середній вогонь.

Після того, як варення почне кипіти, додайте ядра волоських горіхів. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть ще 7-10 хвилин.

За кілька хвилин до готовності влийте 100 мл коньяку і перемішайте.

Стерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом та розлийте абрикосове варення.

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Дайте банкам охолонути та поставте у прохолодне місце.

Джерело: Євген Клопотенко 

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