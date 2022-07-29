Відомо багато рецептів варення із фруктів та ягід. Шеф Євген Клопотенко пропонує додати незвичайний рецепт – варення з томатів та м’яти. Воно має напрочуд освіжаючий ефект, а намазувати його можна на круасани або брускетти до сніданку. Також варення з томатів та м’яти буде чудовим соусом до страв із м’яса та запечених овочів.

На 700 г готового варення:

1 кг томатів

500 г цукру

20 г листочків м’яти (приблизно 7-10 гілочок)

Підготуйте томати. Помийте їх, обсушіть, розріжте на дві частини і виріжте плодоніжку. Поріжте томати великим кубиком. За бажанням, щоб отримати ніжнішу консистенцію варення, можете попередньо зняти шкірку з овочів. Зробіть хрестоподібні надрізи і опустіть їх у окріп. Через хвилину обережно зніміть шкірку та поріжте.

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Покладіть подрібнені томати в каструлю з товстим дном. Додайте|добавляйте| цукор, поставте його на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Коли з’являтиметься пінка, прибирайте її ложкою.

Помийте 7-10 гілочок м’яти, обірвіть листочки і подрібніть ножем. За кілька хвилин до приготування додайте листя м’яти в каструлю з томатами і добре перемішайте.

Розкладіть варення по стерилізованих банках і закрийте кришками. Залишіть їх охолоджуватися за кімнатної температури, потім переставте в прохолодне місце. Томатне варення можна зберігати до 1 року. Якщо відкрили банку, поставте в холодильник та використовуйте за два тижні.

Джерело: Євген Клопотенко