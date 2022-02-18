Під час Великого посту, що триває понад місяць, ми отримуємо білки та інші поживні речовини, що зазвичай містяться у м’ясі та яйцях, з грибів.
– Гриби містять мало вуглеводів, але багато білку, – повідомив дієтолог, гастроентеролог, к.м.н. Олег Швець. – В одній порції грибів (склянка розміром з кулак сирих чи пів склянки зварених/смажених) всього 15 ккал. Водночас, у них багато вітамінів (15) та мінералів, включаючи вітамін В6, фолієву кислоту, магній, цинк і калій.
Гриби багаті на антиоксиданти, а саме ерготіонін та селен, що мають протизапальні властивості. Тому їх корисно споживати для профілактики запалень, після перенесених травм, або ж при аутоімунних розладах (тиреоідит, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит та інші).
Гриби – це один з небагатьох продуктів, що містять вітамін D. Він важливий для формування міцних кісток, контролю за запаленням та оптимізації імунної функції. Є у грибах і природні фітохімікати, які проявляють підтверджені протиракові та омолоджувальні властивості.
Для того, щоб отримати різноманітні поживні речовини, вживайте різні гриби: печериці, гливи, білі та маслюки, шиїтаке та портобелло. Останні – джерело вітаміну D. Білі гриби постачають калій – 300 мг на порцію.
Понеділок
Сніданок: печені овочі, чай
Обід: суп з сочевиці, плов з булгура з грибами та овочами, узвар
Вечеря: цибуляники, чай з м’ятою
Плов з булгура
Інгредієнти:
- булгур – 200 г
- печериці – 150 г
- морква – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- олія – 50 мл
- прянощі для плова – 1 ст. л.
- сіль
Булгур промити і обсушити. Печериці, моркву, цибулю порізати дрібно. Обсмажити овочі, гриби і булгур на олії, додати прянощі, сіль і тушкувати під кришкою на маленькому вогні до готовності.
Цибуляники
Інгредієнти:
- дріжджі – 1/3 пачки
- тепла вода – 0,5 л
- цибуля – 2 шт.
- борошно – скільки прийме тісто, щоб воно було як густа сметана
- олія
- прянощі
- сіль
Дріжджі розвести в теплій воді, додати дрібно порізану цибулю, сіль, прянощі, перемішати. Додати борошно. Знову добре перемішати і смажити цибуляники на олії з обох боків.
Вівторок
Сніданок: рис з родзинками
Обід: суп з квасолі, салат теплий овочевий
Вечеря: гарбуз, смажений у паніруванні, чай
Рис з родзинками
Інгредієнти:
- рис – 200 г
- родзинки – 60 г
- вода
- сіль за смаком
Рис висипати в каструлю і залити водою на один сантиметр над крупою. Варити до готовності на середньому вогні. Родзинки промити, залити окропом, щоб розм’якли. Коли рис буде готовий, додати сіль і родзинки.
Суп з квасолі
Інгердієнти:
- квасоля – 150 г
- цибуля – 1 шт.
- картопля – 2 шт.
- зубчик часнику – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- зелень
- лавровий лист – 1 шт.
- олія
Квасолю замочити на 2-3 години. Промити, поставити на вогонь. Варити до напівготовності. Додати нарізану кубиками картоплю.
На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю, часник, терту моркву. Додати обсмажені овочі у каструлю, покласти лавровий лист. Варити 7 хвилин. Додати нашинковану зелень і дати настоятися 10 хвилин.
Середа
Сніданок: салат з буряка, крекер, чай
Обід: розсольник з грибами, каша гречана з овочами
Вечеря: картопляні котлети, салат овочевий, чай трав’яний
Салат овочевий
Інгредієнти:
- свіжий огірок – 1 шт.
- помідори – 2 шт.
- болгарський перець – 1 шт.
- цибуля – 1/2 шт.
- олія
- сіль за смаком
Помідор нарізати кружальцями, огірок пластинками, цибулю напівкільцями, перець – тонкими брусочками. Викласти овочі у миску, посолити за смаком, додати олії.
Салат з буряка
Інгредієнти:
- буряк – 3 шт.
- консервований горошок – 150 г
- солоні огірки – 3 шт.
- олія – 3 ст. л.
- зубчик часнику – 2 шт.
- сіль
Буряк зварити, почистити, порізати кубиками. Додати нарізані кубиками солоні огірки та зелений горошок. Потім подрібнити часник і також додати до буряка. Солити за бажанням, перемішати та заправити олією. Перш ніж ставити на стіл, витримайте салат 30 хвилин у холодильнику, щоб настоявся.
Четвер
Сніданок: вареники з картоплею, кава
Обід: суп гороховий, риба запечена з овочами, вино з нагоди свята Благовіщення
Вечеря: овочі тушковані, кисіль з ягід
Риба з овочами
Інгредієнти:
- стейк горбуші – 2 шт.
- морква – 3 шт.
- цибуля – 3 шт.
- сушені прянощі – 1/2 ч. л.
- олія
- сіль, перець за смаком
Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати великими кубиками, додати сушені прянощі, сіль, перець за смаком, олію. Викласти на дно форми для запікання. Рибу натерти сіллю і перцем, викласти на овочі, накрити фольгою та запікати 15-20 хвилин у духовці за температури 200 градусів С.
Кисіль з ягід
Інгредієнти:
- вода – 1,5 л
- смородина чорна, червона або інші ягоди – 300 г
- цукор – 80 г
- кип’ячена вода (холодна) – 100 мл
- крохмаль картопляний – 2 ст. л.
Ягоди розморозити. Викласти в каструлю, залити холодною водою. Варити після того, як закипить, 2-3 хвилини. Додати цукор, перемішати до повного розчинення цукру. Крохмаль розчинити у холодній кип’яченій воді, влити у каструлю з ягодами, варити на середньому вогні, допоки загусне.
П’ятниця
Сніданок: квасоля з цибулею і морквою, чай з крекером
Обід: борщ з вушками, салат з буряка та сиру тофу, компот
Вечеря: рис з прянощами, чай трав’яний
Борщ з вушками
Інгредієнти
- буряк – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- корінь селери – 1/2 шт.
- капуста – 400 г
- часник – 3 зубчики
- вода – 2 л
- картопля – 3 шт.
- солодкий перець – 1 шт.
- олія – 3 ст. л.
- томатний сік – 25 мл
Для тіста на “вушка”:
- борошно – 120 г
- вода – 60 г
- олія – 1 склянка
- сіль
Зробіть тісто: борошно змішайте с сіллю, водою і олією. Замісіть тісто. Поставте його на 30 хвилин в холодильник.
Зваріть овочевий бульйон з буряка, кореня селери, моркви, цибулі з додаванням лаврового листа і часника. Варити його потрібно 40 хвилин. Овочі та спеції видаліть.
Почистіть картоплю, наріжте дрібними кубиками. Покладіть у бульйон, варіть 7-10 хвилин. Додайте нашинковану капусту. Наріжте солодкий перець кубиками, обсмажте на олії, влийте томатний сік і тушкуйте, допоки маса не перетвориться на пюре. З тіста зробіть невеличкі “вушка” та додайте у каструлю з борщем. Варіть, допоки “вушка” не спливуть.
Рис з прянощами
- рис – 200 г
- цибуля – 1 шт.
- часник – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- олія
- прянощі, куркума
- сіль за смаком
Цибулю та часник нарізати дрібно і обсмажити на олії. Додати моркву, нарізану кубиками. Обсмажити та відставити. Рис викласти на пательню і обсмажувати 2 хвилини. Налити води, так щоб прикривала рис. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні до готовності. Додати овочі, куркуму, прянощі, посолити.
Субота
Сніданок: рагу зі стручковою квасолею, чай з пісним шоколадним кексом
Обід: суп овочевий, риба смажена, салат з капусти
Вечеря: деруни, чай
Пісний шоколадний кекс
- борошно – 250 г
- тепла вода – 200 мл
- цукор – 150 г
- олія – 20 мл
- какао – 3 ст. л.
- цукрова пудра – 2 ст. л.
- кава розчинна – 1 ч. л.
- оцет (6%) – 1 ч. л.
- розпушувач тіста – 1 ч. л.
Борошно змішати з какао у мисці. Додати цукор, розпушувач. В іншій мисці змішати оцет та олію, додати воду і розчинну каву. Перемішати. Влити суміш до борошна з какао. Добре перемішати. Форму змастити олією, присипати борошном, викласти тісто. Випікати за температури 180 градусів С у духовці близько 40 хвилин, готовність перевірити зубочисткою. Готовий кекс посипати цукровою пудрою.
Деруни
Інгредієнти
- картопля – 5 шт.
- цибуля – 1 шт.
- борошно – 1 ст. л.
- олія
- сіль, перець за смаком
Картоплю потерти на дрібній тертці. Відтиснути і злити зайву рідину. Цибулю теж потерти, або перебити блендером. Змішати картоплю та цибулю, додати сіль, перець, борошно. Смажити на розігрітій олії з обох боків.
Неділя
Сніданок: млинці пісні з ягодами, кава
Обід: гречаний суп, картопля запечена, салат з солоних огірків
Вечеря: овочі гриль, сухарики, чай
Овочі гриль
- батат – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- перець болгарський – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- часник – 1 головка
- олія
- прянощі
Овочі помити, порізати великими шматочками або кружальцями. Викласти на деко, встелене папером або фольгою. Олію змішати з подрібненим часником та прянощами. Кулінарним пензликом змастити нею овочі. Запікати у духовці за температури 200 градусів С.
Картопля запечена
Інгредієнти
- картопля – 2 шт.
- олія
- прянощі
- сіль
Картоплю добре вимити щіткою, обсушити. Порізати на чотири частини. Викласти на тарілку з мікрохвильовки. Посолити, посипати сушеними прянощами, збризнути олією. Запікати 10-15 хвилин.