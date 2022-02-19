Шостий тиждень Великого посту 2022 року триває з 11 до 17 квітня. Це передостання семидниця. У цей період деякі люди можуть відчувати незначну слабкість, адже вони дотримуються обмеженого раціону харчування вже понад місяць.

Попри те, що більшу половину шляху вже пройдено, людям потрібно уважно прислухатися до свого організму і фіксувати будь-які погіршення. Якщо ж з’явилися скарги на біль, слабкість, людина відчуває дискомфорт, апатію, погіршення настрою, краще зупинитися.

– Треба зупинитися, коли є погіршення загального стану – слабкість, дискомфорт, розлади харчування, поганий настрій. Варто дослухатися до свого організму. Коли людина відчуває, що їй складно і не йде воно їй, є сенс зупинитися, – коментує дієтолог-нутриціолог Юлія Денисюк.

Ті, хто відчувають, що мають сили продовжувати ще два тижні, можуть і надалі дотримуватися посту. Як і в попередні тижні, у понеділок, середу та п’ятницю (11, 13 та 15 квітня) рекомендується їсти тільки сирі овочі та фрукти, горіхи та насіння. У вівторок та четвер (12 та 14 квітня) можна дозволити собі варену їжу без олії.

Однак у суботу та неділю нарешті можна дозволити собі їжу тваринного походження: 16 квітня – ікру та морепродукти, 17 квітня – рибу.

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Факти ICTV підготували меню на кожен день шостого тижня Великого посту.

Понеділок

Сніданок – пиріжок з капустою (готувати без яєць та молока на воді) та чай

– пиріжок з капустою (готувати без яєць та молока на воді) та чай Перекус – насіння гарбуза

– насіння гарбуза Обід – квасолеві котлети з гречкою, томатний сік

Рецепт пісних квасолевих котлет

Інгредієнти

400 г квасолі

1 цибулина

1 морква

2 картоплини

сіль

перець за смаком

панірувальні сухарі

Приготування

Попередньо квасолю залити водою та залишити на ніч. Потім відварити до готовності та дати охолонути. Моркву та картоплю також відварити. Охолодити. Цибулю почистити, порізати і обсмажити на олії. Квасолю, картоплю та моркву перебити в блендері і змішати до однорідної маси. Додати смажену цибулю, сіль, перець. Перемішати до однорідності. Сформувати котлетки, виваляти їх у сухарях та обсмажувати на олії.

Перекус – яблуко або будь-який інший фрукт

– яблуко або будь-який інший фрукт Вечеря – запечена цвітна капуста

Вівторок

Сніданок – вареники з грибами (готувати без яєць та молока на воді), чай

– вареники з грибами (готувати без яєць та молока на воді), чай Перекус – горіхи

– горіхи Обід – овочевий суп з селерою та галушками

Рецепт овочевого супу з селерою та галушками

Інгредієнти

300 г капусти

1 великий пучок стебел селери

корінь селери

2 болгарські перці

2 моркви

3 цибулини

зелень

спеції

часник

2 ст. л. оливкової олії

1 склянка томатного соку

Приготування

Порізати капусту, корінь та стебла селери, перець, цибулю. Моркву натерти на великій тертці. Залити овочі водою та варити до готовності. На олії обсмажити цибулю, трохи моркви. Залити томатним соком. Влити суміш у суп. Додати часник. Приправити зеленню та спеціями. Варити до готовності. Додати галушки.

Перекус – запечений гарбуз

– запечений гарбуз Вечеря – салат з морської капусти та моркви по-корейськи

Середа

Сніданок – бутерброди з намазкою з нуту та оливок, чай

Рецепт пісних бутербродів з намазкою з нуту та оливок

Інгредієнти

чорний хліб

намазка з нуту

оливки

зелень

Приготування

Порізати дрібно оливки та зелень. Змішати з намазкою з нуту. Намастити на хліб. Його можна попередньо трішки підсушити на сухій сковороді.

Перекус – сухофрукти

– сухофрукти Обід – булгур із овочами

Рецепт булгура з овочами

Інгредієнти

100 г булгура

консервована кукурудза

болгарський перець

зелень

оливкова олія

Приготування

Відварити булгур. Додати кукурудзу та подрібнений перець, зелень. Влити ложку олії та перемішати.

Перекус – фрукти чи ягоди

– фрукти чи ягоди Вечеря – вінегрет

Четвер

Сніданок – млинці з грибами (готувати без яєць та молока на воді), чай

– млинці з грибами (готувати без яєць та молока на воді), чай Перекус – кисіль

– кисіль Обід – картопляно-рисові котлети та смажені гриби

Рецепт пісних картопляно-рисових котлет

Інгредієнти

300 г картоплі

100 г цвітної капусти

1 цибулина

100 г рису

олія

сіль

чорний мелений перець

зелень

Приготування

Картоплю, рис та цвітну капусту відварити. Цибулю обсмажити на олії. Охолодити. Змішати усі інгредієнти. Подрібнити їх до пюре у блендері. Сформувати котлети і запекти їх у духовці.

Перекус – насіння та горіхи

– насіння та горіхи Вечеря – вітамінний салат

П’ятниця

Сніданок – рис із сухофруктами, чай

– рис із сухофруктами, чай Перекус – хлібці з авокадо

– хлібці з авокадо Обід – рагу з овочами та нутом

Рецепт пісного рагу з овочами та нутом

Інгредієнти

200 г нуту

300 г капусти

1 картоплина

1 морква

1 цибулина

томатна паста

олія

сіль

Приготування

Залити нут на ніч. Вранці змінити воду та поставити на вогонь. Відварити. Додати овочі – подрібнену капусту, картоплю. Цибулю та моркву обсмажити на олії, залити томатною пастою, протушкувати. Залити овочі з нутом заправкою. Варити до готовності.

Перекус – запечена морква

– запечена морква Вечеря – тушкована капуста з грибами

Субота

Сніданок – бутерброди з ікрою

– бутерброди з ікрою Перекус – пиріг з ягодами

– пиріг з ягодами Обід – рис із морепродуктами

Рецепт рису з морепродуктами

Інгредієнти

300 г креветок

200 г рису

овочі та зелень за бажанням

лимонний сік

спеції

Приготування

Відварити окремо рис та креветки. Рис охолодити, почистити креветки. Змішати їх. За бажанням додати подрібнені овочі та зелень. Приправити лимонним соком та спеціями.

Перекус – яблуко

– яблуко Вечеря – овочевий салат

Неділя

Сніданок – вівсянка з фруктами

– вівсянка з фруктами Перекус – пісні оладки з медом

– пісні оладки з медом Обід – запечена риба з овочевим гарніром

Рецепт запеченої риби

Інгредієнти

300 г будь-якої риби – річкової чи морської

овочі за бажанням

морська сіль

Приготування

Підготувати рибу. Викласти її на деко з овочами. Додати морську сіль. Запікати в духовці до готовності.