Мабуть, немає людини, яка б не любила вишневе варення. Кожна господарка варить його по-своєму: хто за п’ять хвилин, хто з горішками замість кісточок, а спробуйте-но зварити вареннячко з корицею, пропонує шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

1 кг вишень

600 г цукру

2 палички кориці

Помийте вишні та видаліть кісточки. Викладіть у каструлю із товстим дном та всипте цукор. Залиште постояти протягом 15 хвилин, щоб ягоди пустили сік. За 15 хвилин додайте у каструлю 2 палички кориці та поставте на середній вогонь. Коли вишні закиплять, зменшіть вогонь до мінімального та варіть 10 хвилин, періодично помішуючи. Читайте також: Полуничне варення зі східними нотками Стерилізуйте банки будь-яким способом. Розкладіть варення з вишні з корицею у банки та закрутіть кришками. Коли банки охолонуть, поставте їх у прохолодне місце. Джерело: Євген Клопотенко