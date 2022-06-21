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Їжа

Вишневе варення з корицею

21 Червня 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
варення з вишні
Джерело: Depositphotos
Мабуть, немає людини, яка б не любила вишневе варення. Кожна господарка варить його по-своєму: хто за п’ять хвилин, хто з горішками замість кісточок, а спробуйте-но зварити вареннячко з корицею, пропонує шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти 

Помийте вишні та видаліть кісточки. Викладіть у каструлю із товстим дном та всипте цукор. Залиште постояти протягом 15 хвилин, щоб ягоди пустили сік.

За 15 хвилин додайте у каструлю 2 палички кориці та поставте на середній вогонь. Коли вишні закиплять, зменшіть вогонь до мінімального та варіть 10 хвилин, періодично помішуючи.
Стерилізуйте банки будь-яким способом. Розкладіть варення з вишні з корицею у банки та закрутіть кришками. Коли банки охолонуть, поставте їх у прохолодне місце.

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